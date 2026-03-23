Del recuerdo al turismo: el Gobierno apuesta por el Titicaca en el Día del Mar

En la conmemoración del Día del Mar, el Gobierno apostó por una nueva narrativa: convertir la memoria histórica en una oportunidad para el desarrollo turístico.

Desde el lago Titicaca, la ministra de Turismo, Cintia Yañez, destacó que esta fecha no solo recuerda la historia marítima del país, sino que también impulsa una visión orientada al futuro.

La autoridad subrayó el potencial del lago como eje de integración regional y motor económico, resaltando su importancia estratégica para Bolivia.

“Este lago navegable es una conexión con países hermanos y el turismo hace parte fundamental de ello”, afirmó.

En ese contexto, explicó que el Gobierno busca proyectar una nueva política fluvial y lacustre.

“Debemos mirar el futuro de otra manera, conectarnos con el mundo desde Bolivia”, sostuvo.

Como parte del acto, se anunció el zarpe del buque multipropósito “Musuj Huayna” desde la base naval de Guaqui, en simultáneo con otras actividades a nivel nacional, como símbolo de esta nueva visión.

“Es una forma de mostrar al mundo nuestras potencialidades”, remarcó Yañez, al enfatizar que el turismo sostenible, la cultura y la gastronomía forman parte de la estrategia para fortalecer la presencia del país en la región.

El evento combinó el homenaje a los 147 años de la reivindicación marítima con una apuesta por posicionar al Titicaca como un punto clave de conexión e impulso turístico para Bolivia.

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