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Cochabamba intensifica campaña contra criaderos de mosquitos ante aumento de dengue y chikungunya

El secretario de Salud, Aníbal Cruz dijo que ante  el incremento de casos se activó una campaña intensiva para eliminar criaderos de mosquitos, con acciones diarias en barrios y unidades educativas hasta el 19 de abril.

Cristina Cotari

23/03/2026 12:43

El secretario de Salud, Aníbal Cruz. GAMC
Cochabamba, Bolivia

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El secretario de Salud, Aníbal Cruz, informó sobre el avance del dengue y la chikungunya en el municipio de Cochabamba y destacó la ejecución de una campaña intensiva para eliminar criaderos de mosquitos ante el incremento de casos.

Precisó en el departamento se registran actualmente 1.900 casos sospechosos, de los cuales 513 han sido confirmados de chikungunya.

Entre los datos más relevantes, Puerto Villarroel encabeza la lista con 97 casos, mientras que Cochabamba ocupa el segundo lugar con  71 casos, le sigue  Villa Tunari (59), Capinota (57) y en el cono sur, donde Mizque y Aiquile concentran alrededor de 63 casos, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

 

 

Cruz remarcó la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente la eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

“Es fundamental evitar recipientes con agua acumulada, lavarlos y volcarlos con frecuencia, además de no recurrir al autodiagnóstico”, señaló.

En respuesta al brote, el municipio de Cochabamba, sostuvo que  en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y las Fuerzas Armadas se  inició la pasada semana una campaña sostenida de destrucción de criaderos. Las acciones se desarrollan diariamente en unidades educativas y barrios, con participación activa de la población.

La campaña se extenderá hasta el 19 de abril, fecha en la que se prevé realizar una jornada masiva de eliminación de mosquitos en todo el municipio.

Cruz advirtió que el mosquito Aedes aegypti ha ampliado su presencia a zonas urbanas y ha alcanzado alturas superiores a los 2.700 metros sobre el nivel del mar, lo que incrementa el riesgo de propagación de estas enfermedades.

Finalmente, anunció que durante este periodo se intensificarán las campañas de educación y prevención en centros de salud y barrios, además de un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas para sostener las acciones en todo el departamento.
 

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