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Restos de Abaroa retornaron a la Basílica de San Francisco

El Día del Mar se vivió con sobriedad en La Paz: sin desfiles masivos, pero con actos protocolares que mantuvieron viva la memoria histórica del país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/03/2026 14:40

Foto: Plaza Abaroa ubicado en la ciudad de La Paz. Red Uno.
La Paz

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Durante la mañana se desarrollaron actos protocolares con ofrendas florales y la participación de efectivos de la Armada Boliviana y los Colorados de Bolivia. Además, los restos del héroe nacional Eduardo Abaroa fueron trasladados para el acto central y posteriormente retornados a la Basílica de San Francisco mediante un desfile por el centro paceño.

A lo largo de la tarde, la plaza permaneció con presencia reducida, únicamente con la bandera nacional izada y arreglos florales en el monumento principal.

Pese a la ausencia de actos masivos, la fecha mantiene su significado: Bolivia conmemora 147 años de la reivindicación marítima, una causa histórica que sigue vigente en la memoria colectiva del país.

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