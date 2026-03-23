Durante la mañana se desarrollaron actos protocolares con ofrendas florales y la participación de efectivos de la Armada Boliviana y los Colorados de Bolivia. Además, los restos del héroe nacional Eduardo Abaroa fueron trasladados para el acto central y posteriormente retornados a la Basílica de San Francisco mediante un desfile por el centro paceño.

A lo largo de la tarde, la plaza permaneció con presencia reducida, únicamente con la bandera nacional izada y arreglos florales en el monumento principal.

Pese a la ausencia de actos masivos, la fecha mantiene su significado: Bolivia conmemora 147 años de la reivindicación marítima, una causa histórica que sigue vigente en la memoria colectiva del país.

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