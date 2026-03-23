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TED aclara: resultados de municipios en Cochabamba llegarán solo con cómputo oficial

El TED de Cochabamba aclara que el sistema rápido solo muestra datos de la capital y que los resultados del resto de municipios se conocerán tras el cómputo oficial.

Cristina Cotari

23/03/2026 14:47

TED de Cochabamba aclara que dará resultados de elecciones en municipios tras cómputo oficial. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El Tribunal Electoral Departamental  (TED) i de Cochabamba informó que el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) no realizará el cómputo de actas en todos los municipios del departamento, sino únicamente en las ciudades capitales.

El vocal del TED, Roberto Knaudt, explicó que el Sirepre fue habilitado solo para las capitales departamentales y la ciudad de El Alto, por lo que en Cochabamba los resultados preliminares corresponden únicamente a Cercado y a la votación para Gobernación.

“En los otros escenarios, como los municipios, que en Cochabamba son 47, realizaremos el cómputo oficial como corresponde y, una vez concluido, daremos a conocer los porcentajes. Además, iremos informando periódicamente el avance”, señaló.

Por su parte, el presidente del TED, Daniel Quinteros, aclaró que los resultados definitivos se obtendrán mediante el cómputo oficial, proceso que tiene un plazo de hasta cinco días para su verificación y consolidación.

Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede hacer seguimiento al avance del conteo oficial a través de la página habilitada por el Órgano Electoral, donde se publican los datos actualizados conforme avanza el escrutinio.

La página web habilitada para verificar el cómputo oficial es: https://computo.oep.org.bo/

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