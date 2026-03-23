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Policía reporta 72 arrestados y 45 vehículos retenidos durante la jornada electoral en Cochabamba

Según el informe preliminar, los conductores circulaban sin la autorización emitida por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, requisito obligatorio para transitar durante las elecciones subnacionales.

Cristina Cotari

23/03/2026 9:18

Hay 15 motorizados retenidos en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista-Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La Policía informó que un total de 72 personas fueron arrestadas, cuatro hechos de tránsito y 45 vehículos infractores fueron retenidos durante la jornada electoral del domingo 22 de marzo en el departamento de Cochabamba.

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos se desplegaron en distintos puntos para garantizar el cumplimiento del Auto de Buen Gobierno, que restringía la circulación sin autorización.

En la ciudad de Cochabamba, la Dirección de Tránsito retuvo al menos 14 motorizados, siete motocicletas y siete vehículos, por incumplir las disposiciones vigentes, principalmente por no contar con el permiso correspondiente.

 

Los operativos fueron ejecutados por la Dirección de Tránsito en distintos puntos de la ciudad y otras regiones del departamento, con el objetivo de restringir la circulación vehicular y garantizar el normal desarrollo de la votación.

De los motorizados retenidos, al menos tres transportaban pasajeros, incumpliendo también las disposiciones vigentes.

Los vehículos fueron trasladados a dependencias de Tránsito, mientras que la Policía prevé informar en las próximas horas el balance oficial de personas arrestadas y otros resultados de los controles realizados durante la jornada electoral.

Hay 15 motorizados retenidos en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista-Red Uno

 

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