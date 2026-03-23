El audio que estremece: así se vivieron los últimos segundos antes del choque de un avión en EEUU

Un audio estremecedor revela los últimos segundos antes de una tragedia aérea que ha conmocionado a Estados Unidos. El choque entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, dejó un saldo fatal de dos pilotos fallecidos y decenas de heridos.

El accidente ocurrió la noche del domingo 22 de marzo de 2026, cuando una aeronave modelo CRJ-900, operada por Jazz Aviation, llegaba desde Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo.

El momento clave: una orden desesperada

La grabación de la torre de control deja en evidencia la tensión de los segundos previos al impacto.

Inicialmente, los controladores autorizaron el paso de una unidad de bomberos que se dirigía a atender otra emergencia en pista. Sin embargo, instantes después, la situación cambió abruptamente.

“¡Alto, alto, alto, camión 1, alto!”, se escucha decir al controlador, en un intento desesperado por detener el avance del vehículo.

La orden llegó tarde

Segundos después, también se instruyó a otra aeronave abortar su maniobra, mientras se alertaba a los pilotos del vuelo afectado sobre la presencia de equipos de emergencia.

Impacto fatal en la pista

De acuerdo con datos de seguimiento aéreo, el avión impactó contra el camión a una velocidad aproximada de 167 km/h, lo que provocó un choque violento en plena pista.

El saldo fue devastador: el piloto y el copiloto perdieron la vida, mientras que 41 personas resultaron heridas, aunque la mayoría ya fue dada de alta. Nueve continúan hospitalizadas con lesiones de gravedad.

El camión de bomberos se dirigía a atender otro incidente, luego de que un avión de United Airlines reportara un olor inusual en cabina.

Investigación en curso

Las autoridades aeroportuarias ya iniciaron una investigación para determinar qué falló en la coordinación en pista y por qué la orden de detención no logró evitar el impacto.

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