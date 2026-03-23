TEMAS DE HOY:
cajas fuertes Sebastián Marset Elecciones subnacionales 2026

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Trump a agentes de ICE: “soy partidario de mascarillas, pero no en aeropuertos”

En su pronunciamiento, Trump señaló que, aunque es “un gran partidario” del uso de mascarillas cuando los agentes deben enfrentar a “delincuentes peligrosos”, considera inapropiado su uso en entornos como terminales aéreas.

Cristina Cotari

23/03/2026 11:31

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE
Estados Unidos

Escuchar esta nota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no deberían utilizar mascarillas durante operativos en aeropuertos, a través de un mensaje publicado en la red Truth Social.

En su pronunciamiento, Trump señaló que, aunque es “un gran partidario” del uso de mascarillas cuando los agentes deben enfrentar a “delincuentes peligrosos”, considera inapropiado su uso en entornos como terminales aéreas.

“Agradecería mucho que NO usen mascarillas cuando estén ayudando a nuestro país en los aeropuertos”, expresó.

El pronunciamiento

El mandatario también aprovechó para criticar la política migratoria del expresidente Joe Biden, a quien responsabilizó por el ingreso de criminales al país, en declaraciones que forman parte de su habitual discurso sobre seguridad fronteriza.

Las declaraciones surgen en medio de tensiones políticas en torno a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que ha enfrentado reiterados rechazos en el Senado, afectando el funcionamiento de agencias clave como las de control migratorio y seguridad aeroportuaria.

El debate sobre las políticas migratorias y las condiciones de operación de las agencias federales continúa generando controversia en Estados Unidos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD