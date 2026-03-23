Trump a agentes de ICE: “soy partidario de mascarillas, pero no en aeropuertos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no deberían utilizar mascarillas durante operativos en aeropuertos, a través de un mensaje publicado en la red Truth Social.

En su pronunciamiento, Trump señaló que, aunque es “un gran partidario” del uso de mascarillas cuando los agentes deben enfrentar a “delincuentes peligrosos”, considera inapropiado su uso en entornos como terminales aéreas.

“Agradecería mucho que NO usen mascarillas cuando estén ayudando a nuestro país en los aeropuertos”, expresó.

El pronunciamiento

El mandatario también aprovechó para criticar la política migratoria del expresidente Joe Biden, a quien responsabilizó por el ingreso de criminales al país, en declaraciones que forman parte de su habitual discurso sobre seguridad fronteriza.

Las declaraciones surgen en medio de tensiones políticas en torno a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que ha enfrentado reiterados rechazos en el Senado, afectando el funcionamiento de agencias clave como las de control migratorio y seguridad aeroportuaria.

El debate sobre las políticas migratorias y las condiciones de operación de las agencias federales continúa generando controversia en Estados Unidos.

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