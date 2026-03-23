Foto de “17 millones de euros” de Georgina y Cristiano causa furor

En medio de su recuperación física que lo relegó de la última convocatoria de Portugal en la previa de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo está aprovechando su tiempo libre para disfrutarlo con su familia y su esposa. Georgina Rodríguez, su pareja, mostró la intimidad de una cena que realizaron juntos mediante una publicación que captó la atención internacional por el nivel de lujo exhibido.

En la imagen, que la modelo y empresaria argentina posteó en su Instagram, el delantero portugués aparece conduciendo un Bugatti Centodieci valorado en 11,5 millones de euros, mientras ambos muestran relojes Patek Philippe y la sortija de compromiso cuya tasación provocó controversia en el mundo de la joyería.

Rodríguez incrementó la exposición mediática de la pareja al compartir una instantánea acompañada de la frase: “Cenita con amor”, donde el conglomerado de bienes exhibidos —el automóvil deportivo, los relojes suizos y la joya— suman un valor superior a los 17,3 millones de euros, según un cálculo realizado por el portal español Marca. Además del Bugatti, los relojes Patek Philippe que lucen en la imagen —modelos 5719/10G y 7118/1450R— tienen un valor conjunto que supera 980.000 euros.

El anillo que lleva puesto Georgina Rodríguez es el de compromiso que le entregó Cristiano Ronaldo a mediados de 2025. Especialistas del sector valoran la pieza en cifras que fluctúan entre seis y hasta doce millones de dólares, dependiendo de la pureza del diamante central y la cantidad de otras gemas incrustadas, de acuerdo con estimaciones citadas el portal mencionado y el diario inglés The Sun. El diseño ovalado y la presencia de diamantes triangulares convirtieron la joya en un objeto de fascinación y análisis desde que su fotografía comenzó a viralizarse entre los más de 72 millones de seguidores de la modelo en Instagram.

El futbolista de 41 años del Al-Nassr de Arabia Saudita aprovechó su periodo de inactividad para disfrutar junto a su familia en la isla de Madeira, lugar en el que creció. Estas vacaciones en el Atlántico —elegidas ya como destino familiar para 2026— fue escenario de actividades acuáticas y momentos recreativos: se viralizaron videos en redes de Cristiano Ronaldo deslizándose por toboganes y manejando un vehículo sobre el mar, así como practicando surf en un jetfoiler.

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó a finales de 2016, cuando el delantero conoció a la entonces asistente de ventas en una tienda de Gucci en Madrid. Según relató la propia modelo en una entrevista en 2020, el vínculo surgió tras un “flechazo” inmediato y se consolidó tras coincidir en un evento de moda. La pareja mantuvo la relación en privado hasta enero de 2017, cuando Rodríguez acompañó a Ronaldo a la ceremonia de los FIFA The Best Awards, donde el futbolista fue reconocido como mejor jugador del año.

Desde entonces, la familia ha crecido y se ha mostrado en redes sociales. En 2017 nació su primera hija en común, Alana Martina, sumándose a los hijos previos de Ronaldo: Cristiano Jr. y los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada. En 2021, la pareja anunció la espera de mellizos, aunque uno de ellos, Ángel, falleció antes de nacer. Bella Esmeralda, la otra melliza, se integró a la familia, que actualmente reside en Arabia Saudita.

El salto a una vida de lujos supuso un desafío para Rodríguez, quien pasó de empleos modestos a la exposición internacional. En sus palabras, “De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo”.

Su carrera profesional se consolidó tras firmar con la agencia UNO Models en 2017, lo que le permitió trabajar para marcas y publicaciones internacionales como Grazia, Men’s Health, Glamorous, Yamamay, y aparecer en portadas de Vogue y La Gazzetta dello Sport. Además, fue anfitriona de los MTV Europe Music Awards 2019 y del Festival de la Canción de San Remo 2020, y asistió como invitada a los festivales de cine de Venecia y Cannes en 2021.

En el plano deportivo del jugador, vale recordar que la ausencia de Ronaldo en la última convocatoria de la selección de Portugal, comunicada el viernes previo a los amistosos contra México y Estados Unidos en el marco de la preparación para el Mundial de 2026, se explica por la “lesión leve” en el tendón de la corva, sufrida en el partido ante Al-Fayha el 28 de febrero. El seleccionador Roberto Martínez sostuvo que no está confirmada la duración exacta de la baja. Con información de Infobae

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