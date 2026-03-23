Muere el dueño de una famosa plataforma digital para adultos: Leonid Radvinsky fallece a los 43 años

El mundo digital y del entretenimiento perdió a una de sus figuras más influyentes. Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans y principal impulsor de su crecimiento, falleció a los 43 años tras una prolongada lucha contra el cáncer.

La propia empresa confirmó la noticia a través de un comunicado, en el que señaló que el empresario “falleció tranquilamente”, mientras su familia pidió respeto por su privacidad en este momento.

Nacido en Odesa, Radvinsky emigró a Estados Unidos siendo niño y desarrolló su carrera empresarial lejos del foco mediático, manteniendo un perfil bajo pese a liderar una de las plataformas más influyentes de la última década.

Desde que adquirió la mayoría de OnlyFans en 2018, transformó el sitio en un fenómeno global, permitiendo a millones de creadores monetizar directamente su contenido. Durante la pandemia, la plataforma experimentó un crecimiento explosivo, convirtiéndose en una alternativa económica para miles de personas.

Las cifras reflejan ese impacto: millones de usuarios, millones de creadores y un modelo de negocio que generó ingresos multimillonarios, con Radvinsky recibiendo cerca de 1.800 millones de dólares en dividendos desde 2021.

Más allá del negocio, también impulsó iniciativas filantrópicas, apoyando instituciones como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y proyectos de tecnología abierta.

Incertidumbre en OnlyFans

Su fallecimiento deja un escenario abierto para el futuro de la compañía. En 2024, Radvinsky había transferido su participación a un fideicomiso, lo que ahora genera dudas sobre el control y la dirección estratégica de la empresa.

Además, mantenía negociaciones para vender una participación mayoritaria de la plataforma, operación que podría redefinir su estructura en los próximos meses.

OnlyFans, fundada en 2016, logró consolidarse como una de las plataformas más rentables del ecosistema digital, aunque su vínculo con el contenido para adultos sigue siendo su sello principal.

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