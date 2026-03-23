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Internacional

Impactante video: captan el momento exacto del choque entre un avión y un camión de bomberos

Un video de seguridad captó el instante exacto del accidente en el aeropuerto de LaGuardia: la colisión dejó dos muertos y decenas de heridos.

Silvia Sanchez

23/03/2026 15:43

Choque en aeropuerto: video revela cómo ocurrió el fatal accidente. Foto RTVE
Estados Unidos

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Imágenes impactantes. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos durante su aterrizaje en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

La aeronave, un CRJ900 procedente de Montreal, impactó contra el vehículo de emergencia en plena pista, en un hecho que dejó un saldo de dos personas fallecidas: el piloto y el copiloto.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra la magnitud del choque y la violencia del impacto, generando conmoción entre los usuarios.

 

Además de las víctimas fatales, se reportaron decenas de pasajeros heridos, quienes fueron evacuados y trasladados a distintos centros de salud.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras las imágenes continúan circulando y causando impacto a nivel internacional.

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