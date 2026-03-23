Un total de 47 personas fueron arrestadas en Bolivia por incumplimiento de asistencia familiar, en aplicación de la normativa vigente que sanciona la falta de pago a favor de menores de edad.

La abogada Paola Barriga explicó que esta obligación está establecida en la Ley 603, Código de las Familias, que exige a los progenitores garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de sus hijos.

“El progenitor tiene que generar los recursos necesarios para el desarrollo normal de un menor de edad”, señaló.

Consecuencias legales

Según detalló, el incumplimiento por tres meses consecutivos puede derivar en una orden de aprehensión, previa solicitud de la parte afectada.

“De no cancelar tres meses consecutivos, el juez procede a emitir la orden de aprehensión”, precisó.

La jurista indicó que, una vez ejecutada la medida, el deudor puede recuperar su libertad si paga el monto total adeudado.

“Si cancela la totalidad de la liquidación, es liberado de manera inmediata”, afirmó.

El monto mínimo de asistencia familiar está fijado en el 20% del salario mínimo. “Estamos hablando de que con 660 bolivianos mensuales el progenitor podría cumplir y evitar este tipo de procesos”, sostuvo.

Respecto a la legalidad de los arrestos en recintos electorales, Barriga fue enfática al señalar que no existe vulneración de derechos.

Asimismo, reconoció que la normativa contempla situaciones excepcionales, como enfermedad o falta de empleo, aunque estas deben ser debidamente justificadas ante la autoridad judicial.

Aprehensiones durante la votación

Durante la jornada electoral, además, se reportó la aprehensión de 149 personas en distintos puntos del país, quienes contaban con órdenes judiciales vigentes.

Desde la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario informaron que estas personas fueron identificadas en los recintos electorales.

“Han sido sorprendidos en el momento que sufragaban… el sistema arroja directamente los problemas judiciales que tienen”, señalaron.

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