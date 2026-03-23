Tragedia en la región de Machu Picchu: Aluvión deja dos fallecidos y graves daños materiales en el sur de Perú

Intensas lluvias registradas en la zona andina y de ceja de selva del Perú provocaron un devastador deslizamiento de lodo y piedras, conocido localmente como "huaico", que terminó con la vida de dos personas en el distrito de Machu Picchu. El desastre natural ocurrió la noche del domingo en la comunidad campesina de Collpani, ubicada en la provincia de Urubamba, afectando viviendas, infraestructura turística y vías de comunicación en esta región estratégica para el turismo global.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades locales como Augusto Román y Filomena Ontón, residentes de la zona que no lograron ponerse a buen recaudo ante la fuerza del aluvión que descendió alrededor de las 22:00 horas. El fenómeno fue desencadenado por el desborde del río Laucamayo tras horas de precipitaciones persistentes, arrastrando toneladas de escombros y vegetación que impactaron directamente contra asentamientos humanos y parcelas de cultivo.

Se reportaron dos fallecidos por huaico en el distrito de Machu Picchu, con afectación a viviendas, hospedaje y un templo. (Henry Altamirano/Municipalidad de Muchu Picchu)

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y la oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Machu Picchu confirmaron que el impacto material es cuantioso. Además de las viviendas destruidas, el lodo alcanzó varios establecimientos de hospedaje para turistas (lodges), templos locales y puentes peatonales. Actualmente, una cuadrilla multisectorial integrada por la Policía Nacional y equipos de rescate trabaja en el empadronamiento de los damnificados y en la limpieza de la carretera principal, la cual ha quedado interrumpida al tránsito por la acumulación de rocas.

A pesar de la proximidad del incidente con la famosa ciudadela inca de Machu Picchu, las autoridades han aclarado que, hasta el momento, el acceso al principal destino turístico del país no ha sido interrumpido. Los servicios ferroviarios y las rutas de ingreso habituales operan bajo monitoreo, aunque se recomienda precaución a los viajeros debido a que varias regiones de la selva montañosa peruana atraviesan una temporada de lluvias intensas y altas temperaturas que elevan el riesgo de nuevos incidentes.

Se reportaron dos fallecidos por huaico en el distrito de Machu Picchu, con afectación a viviendas, hospedaje y un templo. (Henry Altamirano/Municipalidad de Muchu Picchu) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se encuentra preparando el envío de ayuda humanitaria y apoyo logístico para las familias afectadas en Collpani. Mientras tanto, los especialistas permanecen en la zona realizando inspecciones de campo para determinar la magnitud total de los daños estructurales y garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes en esta vulnerable zona de la geografía surandina.

Con información de Andina, Forbes Perú y El Comercio.

Se reportaron dos fallecidos por huaico en el distrito de Machu Picchu, con afectación a viviendas, hospedaje y un templo. (Henry Altamirano/Municipalidad de Muchu Picchu) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

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