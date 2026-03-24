¡Trágico! Dos menores jugaban frente a su casa y los encontraron sin vida dentro de un vehículo horas después

Una tarde de juegos terminó en una pesadilla que ha conmocionado a la comunidad de Praia Grande, en el litoral del estado de San Pablo, Brasil. Los primos Pedro Henrique, de 6 años, y Henry Miguel, de 4, quienes habían sido reportados como desaparecidos el pasado domingo, fueron encontrados sin vida durante la madrugada de este lunes. Los cuerpos de los menores se hallaban dentro de un automóvil abandonado en un terreno baldío del barrio Vila Sônia, presentando señales de agresión y rigidez cadavérica al momento del hallazgo.

El dramático suceso comenzó el domingo por la tarde, cuando los niños jugaban frente a la casa de su abuela paterna. Según los testimonios de la familia, la mujer que los cuidaba entró un momento al inmueble para buscar un vaso de agua y, al regresar a la calle, los pequeños ya no estaban. Cámaras de seguridad de la zona captaron las últimas imágenes de los primos caminando solos y doblando una esquina a las 14:46 horas, momento en el que se les pierde el rastro debido a la altura de un muro que bloqueaba la visión del equipo de monitoreo, según las publicaciones del portal g1.com.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió alrededor de las 00:45 horas de este lunes, después de que un adolescente ingresara al vehículo abandonado para fumar y se topara con la macabra escena. Tras el grito de alerta del joven, familiares que realizaban una búsqueda desesperada por el barrio llegaron al lugar. La madre de uno de los niños relató que, aunque uno de los pequeños no presentaba lesiones visibles, el otro tenía marcas evidentes de violencia física. La policía civil ya ha registrado el caso como homicidio y la peritaje trabaja sobre el vehículo, el cual presentaba vidrios rotos y suciedad acumulada.

Ingrid Coelho Faria, madre de Henry, manifestó su firme sospecha de que los niños no se alejaron por cuenta propia, sino que fueron víctimas de un engaño. Según su declaración, los menores estaban acostumbrados a jugar en la zona y nunca se alejaban de la vivienda. La madre cree que alguien pudo haberlos atraído con dulces para subirlos a un vehículo. Aunque la policía aún no tiene sospechosos identificados, las autoridades han incautado diversos elementos en los alrededores del terreno, incluyendo herramientas de trabajo, para determinar si tienen relación con el crimen.

Encontraron a niños muertos dentro de un automóvil en Praia Grande — Foto: Leandro Guedes/TV Tribuna y Reproducción/Redes Sociales

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo informó que la Comisaría de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones. Mientras tanto, el dolor y la indignación se han apoderado de los vecinos, quienes se movilizaron masivamente durante la noche para intentar encontrar a los niños con vida. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad infantil en los barrios periféricos y la vulnerabilidad de los menores ante personas desconocidas en espacios públicos.

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