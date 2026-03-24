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“Entraron como clientes”: revelan cómo fue el atraco a un inmueble en El Alto

Según testimonios preliminares, uno de los implicados habría entrado inicialmente como supuesto cliente, lo que permitió el posterior acceso del resto del grupo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/03/2026 8:37

El Alto

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Nuevos datos del atraco registrado en El Alto revelan que los delincuentes utilizaron una estrategia de engaño para ingresar al inmueble, haciéndose pasar por clientes del alojamiento.

De acuerdo con testimonios preliminares, uno de los antisociales habría ingresado inicialmente como supuesto huésped, lo que permitió el posterior ingreso del resto de la banda.

Una vez dentro, los cinco individuos encapuchados redujeron a los propietarios, una mujer y tres menores de edad, a quienes maniataron mientras procedían a cometer el robo.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa la fuga de los delincuentes en un vehículo blanco, además de un quinto implicado que sale corriendo del inmueble tras ser alertados por vecinos.

Testigos también señalaron que algunos de los autores tendrían un acento extranjero y una contextura física alta, lo que no descarta la participación de ciudadanos no bolivianos.

Durante la fuga, los delincuentes realizaron disparos al aire para intimidar a los vecinos que intentaban auxiliar a las víctimas.

Las autoridades continúan con la investigación y no descartan que existan más implicados en este hecho que ha generado preocupación en la población alteña.

 

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