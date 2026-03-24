Increíble: cae mujer con más de 2 kilos de droga ocultos en falsos implantes

'El pecho era enorme'

De acuerdo con la comandante de la Policía Valle, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, todo comenzó con el procedimiento que se llevó a cabo en la vía que comunica a Cali con el municipio de Andalucía.

Policías que tienen jurisdicción en zona del municipio de Buga, localidad del centro del departamento que está ubicada en medio de Cali y Andalucía, detuvieron uno de los buses donde viajaba la mujer. Las sospechas comenzaron cuando notaron que su pecho tenía un tamaño inusual y desproporcionado. "Era enorme", dijeron algunos uniformados.

'Viajaba a Bogotá'

"Durante la inspección a un bus que cubría la ruta Cali – Bogotá, los uniformados observaron un abultamiento inusual en la zona pectoral de una de las pasajeras", dijo la general Rodríguez.

"Al realizar un registro minucioso, se halló que la mujer portaba un chaleco de silicona que simulaba prótesis mamarias, en cuyo interior ocultaba dos paquetes con una sustancia pulverulenta con características similares a la base de coca", anotó.

La general también explicó que tras la verificación se confirmó la incautación de 2.696 gramos, es decir, 2,6 kilos de esta sustancia, la cual fue dejada a disposición de las autoridades competentes, junto con la persona capturada.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer ya habría cubierto otras rutas, una de Popayán a Cali y otra de Cali a Bogotá. "Asimismo, presenta múltiples anotaciones en el sistema judicial por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes y falsedad personal", sostuvo la general Rodríguez.

La capturada y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, estamento que la investiga por cargos imputados. La detenida no los aceptó ante un juez de control de garantías.

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