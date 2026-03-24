Impactante: dron ruso golpea el centro de Lviv y queda en video

Un video estremecedor comenzó a circular en redes sociales y muestra el instante exacto en que un dron impacta en pleno centro de la ciudad de Lviv, en Ucrania.

Las imágenes captadas desde el aire evidencian la magnitud del ataque:

El artefacto desciende rápidamente

Segundos después, se produce una explosión en zona urbana

Escenas que generan alarma

El impacto ocurre en un área poblada, lo que ha generado preocupación por posibles víctimas y daños materiales.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial el número de afectados.

Video viral en redes

El registro se difundió rápidamente, acumulando miles de reproducciones y reacciones:

Usuarios expresan preocupación por la escalada del conflicto

Otros advierten sobre el riesgo en zonas urbanas

El hecho vuelve a poner en foco la guerra en la región

El ataque se enmarca en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el uso de drones se ha intensificado en los últimos meses.

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