Impactante: dron ruso golpea el centro de Lviv y queda en video

El impacto ocurre en un área poblada, lo que ha generado preocupación por posibles víctimas y daños materiales.
24/03/2026 13:13
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Un video estremecedor comenzó a circular en redes sociales y muestra el instante exacto en que un dron impacta en pleno centro de la ciudad de Lviv, en Ucrania.
Las imágenes captadas desde el aire evidencian la magnitud del ataque:
El artefacto desciende rápidamente
Segundos después, se produce una explosión en zona urbana
Escenas que generan alarma
El impacto ocurre en un área poblada, lo que ha generado preocupación por posibles víctimas y daños materiales.
Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial el número de afectados.
Video viral en redes
El registro se difundió rápidamente, acumulando miles de reproducciones y reacciones:
Usuarios expresan preocupación por la escalada del conflicto
Otros advierten sobre el riesgo en zonas urbanas
El hecho vuelve a poner en foco la guerra en la región
El ataque se enmarca en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el uso de drones se ha intensificado en los últimos meses.
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