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Internacional

Impactante: dron ruso golpea el centro de Lviv y queda en video

El impacto ocurre en un área poblada, lo que ha generado preocupación por posibles víctimas y daños materiales.

Silvia Sanchez

24/03/2026 13:13

Impactante: dron ruso golpea el centro de Lviv y queda en video
Ucrania

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Un video estremecedor comenzó a circular en redes sociales y muestra el instante exacto en que un dron impacta en pleno centro de la ciudad de Lviv, en Ucrania.

Las imágenes captadas desde el aire evidencian la magnitud del ataque:

  •  El artefacto desciende rápidamente

  •  Segundos después, se produce una explosión en zona urbana

Escenas que generan alarma

El impacto ocurre en un área poblada, lo que ha generado preocupación por posibles víctimas y daños materiales.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial el número de afectados.

 

 

Video viral en redes

El registro se difundió rápidamente, acumulando miles de reproducciones y reacciones:

  •  Usuarios expresan preocupación por la escalada del conflicto

  •  Otros advierten sobre el riesgo en zonas urbanas

  •  El hecho vuelve a poner en foco la guerra en la región

El ataque se enmarca en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde el uso de drones se ha intensificado en los últimos meses.

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