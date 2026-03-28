TEMAS DE HOY:
Cristiano Ronaldo” boliviano Feminicidio Avioneta caída

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡México mágico! Joven hace malabares con una gallina en la cabeza

El video tuvo muchas reacciones en redes sociales, poniendo en juicio si se trataba de un hecho real o generado por la IA.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

28/03/2026 17:11

Foto: Joven causa furor junto a su gallina en un semáforo de Mexico. RRSS.
México

Escuchar esta nota

Un joven realizaba malabares en un semáforo, como parte de su trabajo cotidiano, pero lo que realmente captó la atención fue que llevaba un gallo sobre la cabeza. El animal, lejos de alterarse, se mantuvo completamente en equilibrio durante toda la presentación, sin caerse ni interrumpir el acto.

El curioso momento rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la habilidad del joven y la tranquilidad del ave, convirtiendo el hecho en un ejemplo más de situaciones inesperadas que suelen viralizarse.

“México le volvió a ganar a la inteligencia artificial”, comentaron algunos internautas, sorprendidos por lo peculiar de la escena.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD