Un joven realizaba malabares en un semáforo, como parte de su trabajo cotidiano, pero lo que realmente captó la atención fue que llevaba un gallo sobre la cabeza. El animal, lejos de alterarse, se mantuvo completamente en equilibrio durante toda la presentación, sin caerse ni interrumpir el acto.

El curioso momento rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la habilidad del joven y la tranquilidad del ave, convirtiendo el hecho en un ejemplo más de situaciones inesperadas que suelen viralizarse.

“México le volvió a ganar a la inteligencia artificial”, comentaron algunos internautas, sorprendidos por lo peculiar de la escena.

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