El relato en quechua de la remontada de Bolivia ante Surinam que sorprende en redes

El triunfo de Bolivia ante Surinam por el repechaje mundialista no solo dejó momentos de tensión y celebración, sino también historias que han captado la atención en redes sociales. Una de ellas es la narración del partido en quechua, que se volvió viral en las últimas horas.

En el video, se escucha a un usuario relatar con gran emoción las incidencias del encuentro en este idioma originario, lo que generó miles de interacciones. La pieza audiovisual destaca por salirse de lo habitual y por reflejar la pasión con la que se vivió el compromiso, conectando con la identidad cultural del país.

El partido fue seguido por miles de hinchas tanto dentro como fuera de Bolivia. La selección nacional logró imponerse por 2-1 ante Surinam, con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, mientras que Gelderen descontó para el conjunto rival.

La difusión del relato en quechua ha sido celebrada por los aficionados, quienes valoran este tipo de contenidos que revalorizan las lenguas originarias en escenarios de gran alcance como el fútbol.

Bolivia volverá a la cancha este martes, cuando enfrente a Irak desde las 23:00 (hora boliviana), en busca del ansiado boleto al Mundial.

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