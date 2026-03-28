Estas son las figuras de Irak que amenazan a Bolivia en la final del repechaje

La Selección de Irak será el último obstáculo de la Selección de Bolivia en su camino hacia el Mundial 2026. El conjunto asiático arriba con un plantel que mezcla talento local con jugadores que compiten en el exterior, lo que le otorga ritmo y experiencia en escenarios exigentes.

Entre sus principales figuras destaca el delantero Aymen Hussein, referente en ataque y pieza clave del equipo, actualmente en el Al Karma de la liga iraquí. A él se suma Zidane Iqbal, mediocampista con formación en el Manchester United y presente en el fútbol neerlandés, donde aporta dinámica y visión de juego.

Otro nombre importante es Amir Al-Ammari, quien milita en el Cracovia de Polonia y destaca por su capacidad para equilibrar el mediocampo y generar salida. En ofensiva también aparece Ali Al-Hamadi, delantero que compite en el fútbol inglés y representa una de las principales cartas de gol del equipo.

Irak combina así jugadores de su liga local con futbolistas que actúan en Europa, una mezcla que potencia su competitividad y lo convierte en un rival de cuidado para la Verde.

El decisivo encuentro se disputará este martes a las 23:00 (hora de Bolivia) y a las 06:00 del miércoles en territorio iraquí, en un duelo que definirá el último clasificado al Mundial.

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