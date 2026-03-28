Aymen Hussein, el “9” que Bolivia deberá frenar en la final del repechaje

La Selección de Bolivia ya analiza a su rival de turno y pone especial atención en Aymen Hussein, el delantero que se ha convertido en la principal amenaza de la Selección de Irak de cara a la final del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Nacido en Kirkuk, Hussein creció en medio de un contexto difícil, marcado por conflictos en su país y situaciones personales complejas que forjaron su carácter dentro y fuera de la cancha. Su camino en el fútbol comenzó en clubes modestos, donde fue puliendo sus condiciones hasta consolidarse como profesional y dar el salto al plano internacional.

A lo largo de su carrera, el atacante ha logrado destacarse por su capacidad goleadora, superando la barrera de los 30 goles con su selección y convirtiéndose en uno de los máximos referentes ofensivos de Irak. Su olfato de gol, potencia física y presencia en el área lo posicionan como un delantero determinante, capaz de cambiar el rumbo de un partido en pocos minutos.

Hussein es un “9” clásico, siempre bien ubicado, fuerte en el juego aéreo y eficaz en la definición, cualidades que lo convierten en la principal carta de gol del conjunto asiático. Su regularidad tanto en su club como en la selección lo respaldan como el hombre a seguir.

Este martes, cuando Bolivia e Irak se enfrenten en la final del repechaje, todas las miradas estarán puestas en el delantero iraquí, quien buscará liderar a su equipo hacia la clasificación, mientras la Verde tendrá los métodos para frenar a uno de los atacantes más peligrosos de su rival.

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