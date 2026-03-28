Bolivia vs. Irak: BoA habilita vuelo chárter a Monterrey; este es el precio

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) anunció un vuelo chárter desde Santa Cruz hacia Monterrey, en respuesta a la demanda de hinchas que buscan acompañar a la selección boliviana.

El anuncio fija la salida para el 31 de marzo de 2026 a las 09:30, con llegada prevista a las 17:10, realizando una escala en Panamá.

El costo del pasaje fue establecido en Bs 7.500 solo ida, y está dirigido principalmente a aficionados que asistirán al encuentro internacional.

Para acceder al servicio, los interesados deben contar con pasaje de ida y vuelta, en cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

A un paso del mundial

La Verde buscará poner fin a una ausencia de 32 años sin clasificar a una Copa del Mundo, en lo que sería su cuarta participación histórica.

El equipo llega tras un triunfo trabajado ante Surinam, en un partido que exigió reacción y solidez.

El duelo clave se disputará el martes 31 de marzo, desde las 23:00 (hora de Bolivia), en el estadio BBVA de Monterrey, México.

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