Bebé murió asfixiado por una uña postiza y su madre denuncia violencia del padre

La localidad de Los Polvorines se encuentra conmocionada tras la trágica muerte de un bebé de apenas un año. El pequeño falleció por asfixia tras atragantarse accidentalmente con una uña postiza en su vivienda.

La madre del niño, quien se desempeña como manicura, intentó socorrerlo desesperadamente al notar que no podía respirar de forma normal.

A pesar de los esfuerzos de familiares y vecinos, el menor llegó al Hospital de Trauma de Grand Bourg sin signos vitales. Los médicos realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero lamentablemente no obtuvieron respuesta y confirmaron el fallecimiento del pequeño.

La tragedia dio paso a un violento conflicto familiar cuando el padre de Dante se presentó en el centro de salud. Según la denuncia de la madre, el hombre la atacó físicamente: "Cuando salí de reconocer el cuerpo de mi bebé, empezaron a atacar a todos, me pegaron y tuvo que venir la Policía".

La disputa se trasladó luego a la organización del último adiós, donde Aylín asegura que fue excluida por una decisión arbitraria de su expareja.

"Yo velé a mi hijo 45 minutos porque fue orden del padre; él lo veló después y lo enterró", sentenció la mujer profundamente afectada.

Actualmente, la Fiscalía mantiene la causa abierta para reconstruir los hechos y descartar cualquier otra hipótesis más allá del accidente doméstico. Mientras tanto, la madre del menor planea acudir a la Justicia para denunciar las agresiones y el impedimento de participar plenamente en el funeral.

Fuente: Clarín.

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