Nadie sabía lo que había pasado: reunió a sus amigos con un secreto oculto

Tyler Hadley tenía 17 años cuando atacó a su familia en Florida y ocultó los cuerpos dentro de su habitación. Horas después, convocó a decenas de jóvenes sin que nadie imaginara lo que realmente había ocurrido.

La noche del 16 de julio de 2011, decenas de adolescentes comenzaron a llegar a la casa de Tyler Hadley, un joven que había prometido “la mejor fiesta de su vida”. La vivienda, ubicada en Port St. Lucie, en el estado de Florida, parecía el escenario perfecto: sin adultos, con música, alcohol y libertad total.

Pero detrás de esa imagen de diversión, se escondía un secreto escalofriante.

Horas antes, el anfitrión había asesinado a sus padres y había ocultado los cuerpos dentro de su propia habitación.

Una noche que parecía normal

Hadley arrastraba antecedentes de consumo de drogas, problemas escolares y una relación conflictiva con sus padres, Blake y Mary-Jo. Ellos intentaban imponerle límites, especialmente evitar que organizara fiestas en su casa.

Sin embargo, el adolescente decidió desafiarlos.

Durante la tarde de ese mismo día, comenzó a enviar mensajes de texto y publicaciones en redes sociales para invitar a amigos y conocidos. Les aseguró que sus padres no estaban y que podían asistir sin problemas. En pocas horas, la convocatoria creció hasta reunir a unas 60 personas.

Lo que nadie sabía era que, antes de enviar esas invitaciones, Hadley ya había tomado una decisión extrema.

Según la reconstrucción del caso, asesinó a sus padres con un martillo, en un ataque brutal que había planeado durante meses. Aunque todo habría comenzado como una idea “en broma”, terminó convirtiéndose en un crimen real.

Después, intentó ocultarlo.

Arrastró los cuerpos hasta su habitación, los cubrió con objetos y mantas, y cerró la puerta con llave. Luego limpió la escena, se cambió de ropa y comenzó a preparar la casa para la fiesta como si nada hubiera pasado.

La fiesta del horror

Esa misma noche, decenas de jóvenes recorrieron la casa, bailaron, bebieron y compartieron durante horas. Algunos notaron puertas cerradas o zonas restringidas, pero nadie sospechó la verdad.

Hadley se movía entre los invitados con aparente tranquilidad, conversando y manteniendo una falsa normalidad.

En un momento, incluso le confesó lo ocurrido a un amigo cercano, Michael Mandell. Pero la revelación fue tomada como una broma.

Con el paso de las horas, la actitud del joven comenzó a generar dudas. Algo no encajaba.

Finalmente, Mandell decidió verificarlo por su cuenta. Al acercarse a la habitación de los padres, descubrió la escena que confirmaba lo peor. Sin perder tiempo, salió de la casa y alertó a la policía.

El descubrimiento

Cuando los agentes llegaron, la fiesta seguía en pleno desarrollo. Había adolescentes dentro y fuera de la vivienda, ajenos a lo ocurrido.

Hadley se mostró sereno y aseguró que sus padres estaban de viaje.

Sin embargo, los oficiales decidieron inspeccionar la casa. Al principio no encontraron nada evidente, pero la información aportada por el amigo los llevó a revisar con mayor profundidad.

Al ingresar al dormitorio, descubrieron los cuerpos de Blake y Mary-Jo Hadley, brutalmente asesinados.

El joven fue detenido en el lugar, mientras la policía desalojaba a los invitados e iniciaba las pericias.

La confesión y la condena

Tras su detención, Hadley confesó el doble parricidio. Dijo que lo hizo porque quería organizar la fiesta y sabía que sus padres no se lo permitirían. También admitió que había planificado el ataque.

Las pruebas —el martillo, rastros de sangre y testimonios— confirmaron la acusación. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el crimen fue premeditado y motivado directamente por su deseo de celebrar la fiesta.

La defensa argumentó problemas de salud mental, pero el jurado consideró que las evidencias eran contundentes.

En 2014, Tyler Hadley fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Años después, ya con 31 años, expresó arrepentimiento en una entrevista: aseguró que desearía volver el tiempo atrás y que no comprende completamente por qué cometió el crimen.

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