Detienen dos militares paraguayos por objetos no autorizados en celda de esposa de Marset

Dos militares, el teniente coronel Víctor Valiente y el mayor Marcos Sotelo, fueron arrestados por presuntas faltas disciplinarias y abuso de autoridad en el Penal Militar de Viñas Cué, en Asunción, donde ocupaban cargos relevantes dentro de la estructura penitenciaria.
27/03/2026 9:39
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La Justicia Militar de Paraguay ordenó la detención preventiva de dos oficiales tras el hallazgo de objetos no autorizados en la celda de una cárcel castrense donde estuvo recluida Gianina García Troche, la pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en EE.UU., informó este jueves el Ministerio de Defensa.
Además, los militares fueron destituidos "tras detectarse las irregularidades", agregó la nota.
La investigación se centra en "elementos hallados en la celda de Gianina García, los cuales no contaban con autorización para ser ingresados al recinto", indicó el despacho de Defensa, sin ahondar en detalles.
García Troche permaneció en Viñas Cué desde mayo de 2025 hasta el 20 de febrero pasado cuando fue trasladada a un pabellón de máxima seguridad para mujeres del Centro Penitenciario de Reinserción Social 'Martín Mendoza', en la localidad de Emboscada (centro).
Por esa operación también resultó procesado Marset, quien fue detenido el pasado 13 de marzo en Bolivia y entregado ese mismo día a las autoridades de Estados Unidos.
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