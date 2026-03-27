“Han vuelto a traer la emoción al pueblo”: El testimonio del padre de Miguelito Terceros tras el triunfo de La Verde

La Selección Boliviana de Fútbol dio hoy un paso monumental hacia la cita mundialista tras derrotar por 2-1 a Surinam en un encuentro cargado de tensión. El resultado permite que el equipo nacional avance en las instancias decisivas, consolidando un proceso que ha devuelto la esperanza deportiva a millones de bolivianos.

Desde el entorno más íntimo de los protagonistas, la victoria se vivió con una intensidad desbordante que dejó huellas incluso en la voz de los familiares. Vladimir Terceros, padre de la figura Miguel Terceros, confesó: “Estoy emocionado y un poco afónico por los gritos que nos provocó el partido; ha sido un resultado positivo”.

El trámite del juego no fue sencillo, exigiendo al máximo la capacidad táctica y mental de los jugadores nacionales frente a un rival que opuso gran resistencia. "Ha sido un partido muy apretado, costó, pero Dios mediante se dio la victoria para la selección boliviana", afirmó el padre del jugador sobre el desempeño en la cancha.

El crecimiento de Miguel Terceros como eje del equipo no pasa desapercibido, reflejando una evolución que trasciende el talento técnico individual.

Su progenitor destacó este progreso con profunda alegría: “Partido a partido, Miguel demuestra mucha madurez; para mí, más allá de hincha, es mi hijo y me siento orgulloso”.

Finalmente, la conexión recuperada entre el equipo y su hinchada marca un punto de inflexión en el ánimo de todo un país que ya cuenta los días para el torneo. “Han logrado volver a traer la emoción del pueblo; agradecido con toda la población porque solo falta un pasito más para llegar al Mundial”, concluyó Terceros.

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