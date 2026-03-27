Un bebé falleció por asfixia en Argentina y la Justicia busca esclarecer lo ocurrido

Dante Valentín Bermúdez Rumi, un bebé de un año, murió el 21 de marzo en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, tras atragantarse presuntamente con una uña postiza. El caso es investigado por la Justicia de San Martín, mientras crece el conflicto entre ambas familias.

En las últimas horas se conocieron los resultados de la autopsia, que confirmaron que el nene falleció por asfixia, producto de la obstrucción de las vías aéreas con dos elementos alojados en la garganta. El informe también indicó que el cuerpo no presentaba otras lesiones.

La causa quedó en manos de la UFI N°4 del Departamento Judicial de San Martín bajo la carátula de “averiguación causal de muerte”. Por el momento, no hay imputados y la fiscalía intenta reconstruir cómo ocurrió el hecho para determinar si se trató de un accidente doméstico.

Según fuentes judiciales, el bebé fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma de Grand Bourg. Ingresó sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación, no logró sobrevivir.

El dramático relato de la madre

Aylín, la mamá del nene, contó cómo fueron los minutos previos.

“Mi hijo falleció el 21 de marzo. Estábamos en mi casa y me di cuenta de que no respiraba. Salí corriendo a pedir ayuda a una vecina para que lo desahogara, pero no pudo. Después subió mi tía y tampoco pudo. Entonces corrí al hospital”, relató.

Según su versión, todo ocurrió en cuestión de minutos.

“Fui en auto, habré tardado unos 10 minutos. Mi hijo llegó al hospital muerto”, agregó.

Violencia, tensión y un velorio en disputa

Tras la muerte del bebé, la situación derivó en un episodio de violencia dentro del hospital.

“En un momento llegó el padre, atacó a mi pareja y a mí. Antes, cuando yo estaba reconociendo el cuerpo, le pegó a mi papá”, denunció la mujer.

“Cuando salí, empezaron a atacar a todos. Me pegaron y tuvo que intervenir la policía. A ellos los dejaron en el hospital y a nosotros nos llevaron en patrullero”, continuó.

Después de ese episodio, la madre fue a realizar la denuncia y avanzar con el velatorio. Sin embargo, según su testimonio, el padre del niño se adelantó, contrató una cochería y no le brindó información.

“No me quisieron decir ni cuándo lo velaban ni dónde lo enterraban. Él pagó todo para que yo no participara”, aseguró.

De acuerdo con su relato, el hombre habría reservado el servicio solo a su nombre y luego no se presentó en el horario previsto. La situación quedó registrada en un video grabado por la propia mujer.

“El encargado decía que si no aparecía, lo iban a ir a buscar”, explicó.

Finalmente, la despedida estuvo marcada por la tensión.

“Yo velé a mi hijo 45 minutos porque fue orden del padre. Él lo veló después y lo enterró”, sostuvo.

También denunció cambios constantes en los horarios y falta de información.

“Me dieron distintos horarios todo el tiempo. Incluso tuvo que intervenir un comisario para decirme dónde lo iban a enterrar”, afirmó.

La investigación sigue abierta

Por su parte, familiares del padre apuntan contra la madre y consideran que debería ser investigada por lo ocurrido.

Mientras tanto, el informe de autopsia es la principal prueba con la que cuenta la fiscalía. Allí se determinó que la muerte fue causada por asfixia y que no había signos de violencia en el cuerpo.

Con estos elementos, la investigación continúa abierta. Los peritos buscan reconstruir el contexto en el que ocurrió el hecho para establecer si hubo responsabilidades o si se trató de un trágico accidente doméstico.

Mira la programación en Red Uno Play