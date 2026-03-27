Suben a 34 los muertos y a casi 200 los heridos en Malaui por las lluvias e inundaciones

El Departamento de Asuntos de Gestión de Desastres (DoDMA) detalló que en torno a 310.896 personas se vieron afectadas y que más de 6.155 hogares se vieron desplazados, según un comunicado recogido este viernes por medios locales.
27/03/2026 12:07
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Al menos 34 personas murieron y 197 resultaron heridas en Malaui por las lluvias torrenciales y las inundaciones que afectaron a mediados de marzo al país, informó el Gobierno en un nuevo balance de víctimas y daños.
Hasta 23 consejos de distrito o de ciudad se vieron perjudicados por el temporal, entre los que destacan Chikwawa (24.832 hogares afectados y nueve defunciones), Machinga (7.045 hogares aquejados y tres muertes), Mangochi (6.421 hogares afectados y cinco fallecidos) y Salima (2.160 hogares damnificados y cuatro muertes).
Otros consejos que registraron muertes relacionadas con las inundaciones son Zomba (tres), Blantyre (dos), Neno (tres), Dedza (dos), Phalombe (dos) y Rumphi (uno).
Como economía dependiente de la agricultura, Malaui -uno de los mayores productores de tabaco del mundo- es vulnerable a los desastres climáticos, como el devastador ciclón Freddy de 2023, que causó en este país del sur de África más de 1.200 muertos.
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