Fallece Ted Nichols, creador de la música de clásicos como Scooby-Doo y Los Picapiedra

El mundo de la animación está de luto. El compositor estadounidense Ted Nichols, reconocido por su trabajo en icónicas series como Scooby-Doo! y Los Picapiedras, falleció a los 97 años, dejando un legado imborrable en la música televisiva.

Aunque su muerte ocurrió el pasado 9 de enero de 2026 en Auburn, Washington, la noticia fue confirmada meses después, generando impacto entre fanáticos y la industria del entretenimiento.

Su trabajo ayudó a definir el estilo musical de una generación de caricaturas que hasta hoy siguen vigentes en la cultura popular. Aunque su nombre no siempre estuvo en primer plano, su música acompañó a millones de espectadores en todo el mundo.

Según se informó, el compositor padecía Alzheimer, lo que provocó un deterioro progresivo de su salud en los últimos años. Su hija fue quien confirmó el fallecimiento, detallando que Nichols convivió durante un largo tiempo con esta enfermedad.

La noticia comenzó a difundirse recién a finales de marzo, cuando distintos medios especializados destacaron su trayectoria.

Nacido el 5 de octubre de 1928 en Missoula, Montana, Nichols mostró desde joven un profundo interés por la música. Antes de incursionar en la televisión, desarrolló su carrera como compositor y arreglista, lo que le permitió adquirir una sólida base profesional.

A lo largo de su carrera, participó en numerosas producciones animadas, incluyendo títulos como Space Ghost, Birdman and the Galaxy Trio y Josie and the Pussycats. Su legado permanece vivo en cada melodía que acompañó a estas historias, consolidándolo como uno de los grandes referentes musicales de la animación clásica.

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