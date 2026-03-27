En una noche cargada de tensión, fútbol y esperanza, la Verde sacó adelante un partido durísimo ante Surinam y lo hizo como lo sienten los hinchas: con el corazón en la mano. La victoria por 2-1 no solo suma en el marcador… enciende el alma de todo un país.

Y en medio de ese fuego apareció Miguel Terceros.

El joven delantero, con apenas 21 años, no solo marcó el gol decisivo, sino que dejó un mensaje que resume el espíritu de este equipo: humildad, trabajo y unión.

“Este grupo se caracteriza por la unión… con humildad y trabajo pudimos sacar el partido adelante”, dijo tras el pitazo final, con la emoción todavía en la voz.

No fue un triunfo fácil. Fue de lucha, de resistencia, de no rendirse cuando el panorama se complicaba. Fue de esos partidos donde cada pelota se pelea como si fuera la última… y donde la camiseta pesa.

Terceros, con sangre fría y personalidad, apareció en el momento exacto para inclinar la balanza. Pero él mismo lo dejó claro: esto no es de uno, es de todos.

“Sin el grupo no es posible”, afirmó, reflejando la esencia de una selección que hoy juega como equipo… y sueña como país.

La Verde no solo ganó un partido. Ganó confianza, identidad y algo aún más importante: la certeza de que puede competir, luchar y vencer.

Ahora el foco ya está en lo que viene. El duelo ante Irak será la última puerta hacia el Mundial. Pero Bolivia llega encendida, convencida y más unida que nunca.

Porque cuando el fútbol se juega con el alma… los sueños dejan de parecer imposibles.

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