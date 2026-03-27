Corazón, garra y gol: así fueron los mejores momentos de Bolivia ante Surinam

La Verde remontó un partido intenso y venció 2-1, quedando a un paso del sueño mundialista rumbo a 2026.
27/03/2026 9:25
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Lo que parecía cuesta arriba terminó en una noche inolvidable. Bolivia logró una remontada llena de carácter y venció 2-1 a Surinam en el estadio BBVA de Monterrey, manteniendo intacta la ilusión de clasificar al Mundial 2026.
Fue un partido de emociones al límite, donde cada jugada se vivió como una final.
Un inicio cuesta arriba
Desde el arranque, Surinam impuso presión y verticalidad. Bolivia intentó adueñarse del balón, pero encontró dificultades para romper el orden rival.
El golpe llegó al inicio del segundo tiempo: un tiro de esquina mal defendido permitió a Van Gelderen marcar el 0-1 al minuto 48.
El silencio se apoderó del estadio. Tocaba reaccionar.
La reacción de La Verde
Lejos de caer, Bolivia respondió con inteligencia y paciencia.
Ramiro Vaca, Miguel Terceros y Gabriel Villamil comenzaron a construir el juego, mientras la defensa, liderada por Luis Haquín, se mantenía firme.
El premio llegó al minuto 71:
Moisés Paniagua capturó un rebote en el área y definió con frialdad para el empate.
El grito de gol devolvió la vida a Bolivia.
El gol de la remontada
Solo siete minutos después llegó el momento decisivo.
Dorny Romero Godoy fue derribado en el área y el árbitro sancionó penal.
Miguel Terceros tomó el balón… y no falló.
Gol, 2-1 y explosión total.
Resistencia hasta el final
El cierre fue de alta tensión. Surinam adelantó líneas y buscó el empate hasta el último segundo, con Kerk como principal amenaza.
Pero apareció Guillermo Viscarra con atajadas clave, mientras la defensa resistía cada embate.
Fueron diez minutos de adición cargados de nervios, lucha y entrega absoluta.
Un equipo con carácter
Más allá del resultado, Bolivia mostró madurez: controló el ritmo, no se desesperó y golpeó en los momentos justos.
La remontada reflejó el trabajo del equipo dirigido por Óscar Villegas y la convicción de un grupo que cree en lo que hace.
El sueño sigue intacto
Con este triunfo, Bolivia avanza a la instancia decisiva y enfrentará a Irak en un duelo clave por el pase al Mundial 2026.
Una noche que quedará en la memoria
El país celebra. La ilusión crece. Y La Verde dejó un mensaje claro: cuando hay corazón, nunca hay partido perdido.
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