Talison Moraes deslumbró y logró una de las mejores notas de la semana

Después de una jornada cargada de alegría por la victoria de la selección boliviana frente a Surinam, la emoción continuó en el escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde la gala arrancó con energía y sentimiento.

El encargado de abrir la noche fue Talison Moraes, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, quien asumió el reto con seguridad y entrega.

Una presentación que conectó

Talison interpretó “Cambiaré” de Luis Fonsi, logrando una actuación que conectó con el jurado desde los primeros acordes.

Su estilo, marcado por un toque particular en la pronunciación, le dio identidad a una presentación que fue bien recibida.

Las devoluciones del jurado

El primero en opinar fue Diego Ríos, quien destacó la autenticidad del participante:

“Me gustó mucho la voz, el tono. No tienes que perder la esencia, y la canción fue buena”, señaló.

En la misma línea, Alenir Echeverría valoró la evolución del cantante:

“Mucho mejor que la vez pasada, me gustó mucho”.

Por su parte, Tito Larenti reconoció el trabajo del equipo y aclaró críticas anteriores:

“Debo reconocer que me equivoqué, no los están descuidando, los están conociendo. Lo que hicieron con Talison me gustó mucho”.

Finalmente, Marco Veizaga destacó la conexión con el público:

“Me encanta la pasión que le pones, generas una magia con la gente. Hay que mejorar un poco el portuñol”.

Alta calificación

Tras las devoluciones, el jurado emitió su veredicto:

Talison obtuvo un promedio de 6.0, una de las notas más altas de la semana.

Agradecimiento y crecimiento

Tanto el participante como su coach, David Dionich, agradecieron las devoluciones y coincidieron en que el proceso sigue en construcción.

Una noche que arrancó con todo

Con talento, emoción y una energía marcada por el triunfo de La Verde, la gala comenzó en alto.

Y Talison dejó claro algo desde el inicio: esta competencia está cada vez más fuerte… y nadie quiere quedarse atrás.

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