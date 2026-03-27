“Al final siempre fuimos superiores”: Carlos Borja destaca el temperamento de Bolivia para remontar 2-1 ante Surinam

La Selección Boliviana de fútbol logró una victoria fundamental de 2-1 frente a Surinam en una jornada marcada por la intensidad emocional. El histórico capitán Carlos Borja, quien lideró a la selección en el mundial de 1994 señaló que, aunque el equipo sufrió al principio, la superioridad nacional terminó imponiéndose en el campo de juego mexicano.

El encuentro comenzó con dificultades para el conjunto nacional, que supo reaccionar a tiempo tras recibir el primer gol del rival.

“El carácter del equipo de buscar el gol ha sido lo más importante que ha hecho la selección”, afirmó Borja al analizar el cambio de actitud.

La figura del compromiso no se centró en una individualidad, sino en el temperamento colectivo mostrado para revertir la situación adversa. El exjugador destacó que este triunfo representa un paso significativo en la espera de 32 años por repetir las glorias pasadas del fútbol boliviano.

A pesar de la celebración, el análisis técnico advierte sobre la necesidad de corregir errores defensivos de cara a los siguientes compromisos internacionales. “Irak es un equipo con mayor oficio y trato de pelota, por lo tanto, Bolivia enfrentará a un rival más difícil”, sentenció el referente.

La afición y los protagonistas disfrutan ahora de este resultado positivo que eleva la moral del grupo antes de sus futuros retos. Borja confirmó que mantendrá su apoyo cercano al plantel, confiando en que esta buena racha se extienda mediante la motivación anímica actual.

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