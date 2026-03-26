“Recordé el 93”: padre de Viscarra tras el triunfo que ilusiona a Bolivia

Tras la victoria de Bolivia por 2-1 frente a Surinam, Sergio Viscarra, padre del arquero de la selección, Billy Viscarra, expresó su emoción y orgullo por el desempeño del equipo.

“Feliz de la vida… fue una experiencia increíble sufrir el partido junto a la gente”, relató, al contar que esta vez no vio el encuentro solo, como suele hacerlo, sino acompañado en su restaurante.

Confianza total en su hijo

El padre del arquero aseguró que nunca dudó de que su hijo sería titular en este partido decisivo.

“Yo no tenía duda de que Billy iba a atajar hoy día… él se había preparado muchísimo”, afirmó.

Destacó además el esfuerzo del guardameta para recuperarse de una lesión, trabajando incluso en dobles y triples turnos.

Resalta el trabajo del equipo

Más allá del rendimiento individual, Viscarra enfatizó que el triunfo fue colectivo.

“Hay que sacarse el sombrero por todos… la defensa hizo un trabajo magnífico”, señaló, mencionando a jugadores como Luis Haquín y Efraín Morales.

También destacó la seguridad que mostró su hijo durante el partido, resolviendo jugadas clave.

Recuerdos de 1993 y emoción nacional

El momento vivido trajo recuerdos históricos para el padre del arquero.

“Me trajo a la memoria el año 93… volver a vivir esto es increíble”, expresó.

Aseguró que el fútbol vuelve a unir a los bolivianos en un momento especial.

“La selección nos une a todos”

Finalmente, Sergio Viscarra destacó el impacto emocional del triunfo en la población. “Estas alegrías son un bálsamo para todos los problemas que tiene el país”, afirmó.

Añadió que la selección representa un espacio de unión y esperanza.

“No creo que exista un boliviano que no haya festejado hoy”, sostuvo.

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