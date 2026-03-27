Alejandra Aragón brilló en el escenario y se metió entre las mejores de la noche

La segunda presentación de la noche tuvo brillo propio. Alejandra Aragón, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez, subió al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces y dejó una actuación cargada de emoción y potencia vocal.

Una interpretación intensa

Alejandra interpretó “Para Siempre” de Kany García, logrando conectar con el público y el jurado con una propuesta sólida y sentida.

Su presentación destacó por la entrega, aunque también abrió espacio para ajustes técnicos.

Las devoluciones del jurado

La primera en opinar fue Alenir Echeverría, quien valoró la interpretación, pero hizo una observación clave:

“La versión está espectacular, pero hay que encontrar tu voz original y verdadera para fusionarla con otros estilos”.

En la misma línea, Tito Larenti destacó el esfuerzo:

“Estás dando batalla, hay mucho, pero hay que trabajar. Falta un poco de modulación y dicción, pero voy a confiar”.

Por su parte, Marco Veizaga resaltó el camino que está tomando el equipo:

“Me encantó el trabajo, han encontrado una buena dirección, es importante cuidar la voz”.

Finalmente, Diego Ríos elogió la presentación, aunque dejó una advertencia:

“Me gustó, pero ese final fue excesivo. Hay que limpiar la voz, aunque me encanta lo que hacen”.

Puntaje destacado

Tras la evaluación, Alejandra obtuvo un promedio de 6.0, colocándose entre las mejores presentaciones de la noche.

Compromiso de mejora

La coach Vanessa Añez agradeció al jurado y aseguró que el equipo seguirá trabajando en aspectos como el tiempo y la dicción para potenciar aún más el rendimiento de la participante.

La competencia sube de nivel

Con talento, evolución y mucha actitud, Alejandra dejó claro que está lista para pelear en lo más alto.

Y en una gala donde cada detalle cuenta… ella ya dio un paso firme hacia adelante.

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