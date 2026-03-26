Pagos en ventanilla: así pueden cobrar afectados por gasolina

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la habilitación de pagos por ventanilla a nivel nacional mediante el Banco Unión, como una alternativa para beneficiar a la población afectada por daños en vehículos vinculados al uso de gasolina desestabilizada.

La medida está dirigida a las personas que ya completaron el proceso en el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), permitiéndoles cobrar sus compensaciones directamente en agencias bancarias. Con esta modalidad, se busca ampliar las opciones de pago y facilitar el acceso, especialmente para quienes no cuentan con cuentas bancarias.

El SREC es una plataforma digital implementada por YPFB para registrar, evaluar y gestionar los reclamos de los usuarios. El sistema garantiza un proceso transparente, técnico y ordenado en la atención de los casos.

Procedimiento

Los daños reportados se clasifican en tres categorías: leves, que se resuelven de forma ágil mediante declaración jurada y pago directo; y medios o graves, que requieren una evaluación adicional por parte de peritos especializados.

Para la validación de la información, el sistema se apoya en bases de datos oficiales como B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT, lo que permite verificar la titularidad del vehículo y el historial de carga de combustible durante el periodo afectado.

Canales de información

Además, YPFB habilitó canales de atención para orientar a los usuarios durante todo el proceso, incluyendo el registro vía WhatsApp, que facilita el acceso incluso en zonas rurales y un centro de atención telefónica.

Los números habilitados son: WhatsApp: 7215060 y atención al usuario: 508 50088

Entre los beneficios del SREC destacan la agilización de los pagos, la reducción de tiempos de respuesta, la trazabilidad digital de los casos y un mayor control técnico que evita fraudes o reclamos indebidos.

Una vez validada la información y aprobada la compensación, los pagos se realizan mediante depósito bancario o, ahora, a través de ventanillas del Banco Unión, consolidando un mecanismo más accesible para los afectados en todo el país.

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