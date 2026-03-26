La solidaridad se moviliza en Cochabamba para apoyar a Axel Roca Santiesteves, conocido como el “payasito chef”, cuya historia de resiliencia conmovió a la población tras sufrir un accidente que derivó en la pérdida de una de sus extremidades.

Familiares, amigos y colectivos organizan tres actividades solidarias con el objetivo de recaudar fondos y brindarle respaldo en su proceso de recuperación.

El primer evento se realizará este jueves con una caravana, que partirá desde el letrero de Cochabamba, en el parque del Arquitecto. La concentración está prevista para las 19:30 y contará con la participación de entre 26 y 28 moto clubes. La invitación está abierta a la ciudadanía en general, que podrá sumarse en motocicletas, autos, bicicletas o incluso a pie.

El viernes se llevará a cabo una función solidaria en el circo Los Bochincheros, ubicado en la avenida Chiquicollo y Linde. El espectáculo contará con la participación de entre 10 y 15 payasos, además de trapecistas, magos y diversas sorpresas, con el fin de recaudar recursos para Axel.

Finalmente, el sábado se realizará una kermesse solidaria en inmediaciones del Mercado Modelo del Norte, en la intersección de la avenida Beijing y Segunda Circunvalación, donde se prevé la participación de vecinos y voluntarios.

Recuperación

A diez días del accidente, Axel se recupera en su domicilio y continúa con terapias psicológicas, además de prepararse para iniciar sesiones de fisioterapia. El joven agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas, así como el respaldo de la Alcaldía y del alcalde Manfred Reyes Villa.

Pese a las dificultades, su sonrisa y actitud positiva se mantienen firmes, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza para quienes hoy se suman a esta cadena solidaria.

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