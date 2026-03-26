Roban barandas del Prado de la av. Suecia en Cochabamba; vecinos piden mayor seguridad

Vecinos de la OTB Huayra Kasa y San Juan Bautista denunciaron el robo de barandas metálicas en el Prado de la avenida Suecia, en la zona sur de la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con el reporte, los delincuentes sustrajeron al menos 24 barandas de la jardinera central, realizando cortes para llevarse las estructuras metálicas. En uno de los tramos solo dejaron una parte de la baranda, evidenciando la magnitud del daño al ornato público.

Los vecinos señalaron que no es el primer hecho delictivo en el lugar, ya que anteriormente también se registró el robo de bancas y medidores.

“Estamos preocupados, primero se robaron las bancas, después los medidores, ahora las barandas. Lamentablemente se están acostumbrando a hacerlo cada vez más”, expresó un vecino, quien pidió mayor presencia policial y controles en la zona.

Otra vecina indicó que el Prado de la Suecia es un espacio frecuentado por niños y adultos mayores, por lo que consideran urgente reforzar la seguridad.

“Es un lugar de paseo y debería estar en buenas condiciones, pero vemos que los delincuentes se llevan lo que tanto ha costado”, manifestó.

Los habitantes de las OTB Huayra Kasa y San Juan Bautista solicitaron a la Policía y a personal de seguridad municipal intensificar los patrullajes, además de pedir la colaboración de la ciudadanía con información o videos que ayuden a identificar a los responsables.

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