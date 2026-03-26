Ingeniería cochabambina despega: Crean simulador de vuelo del Boeing 737 para entrenamiento profesional

En un taller discreto de la ciudad de Cochabamba se está gestando una revolución para la industria aeronáutica boliviana. Orlando Noriega, gerente de OCW Aviation e instructor de vuelo, logró desarrollar y ensamblar un simulador de vuelo de un avión Boeing 737, una pieza de ingeniería nacional diseñada específicamente para el entrenamiento de pilotos comerciales.

Lo que antes se consideraba un lujo accesible solo en el exterior, hoy es una realidad "Hecha en Cochabamba". El equipo de Noriega fabrica desde las cabinas completas hasta los paneles de instrumentos, pedales y mandos, integrando un software compatible con estándares internacionales.

Tecnología de exportación sin salir de casa

El simulador del Boeing 737 es el resultado de tres meses de intenso trabajo. Según explica su creador, cada botón y selector tiene una función real. "Todo lo que se toca aquí funciona, nada es de adorno", destaca Noriega. El equipo cuenta con:

Panel principal de instrumentos: Selector de frenos, reloj de flaps y tren de aterrizaje.

Sistemas críticos: Computadores de vuelo (FMC), control de potencia, panel de fuego y sistema de comunicaciones.

Fidelidad técnica: Réplicas exactas de los sistemas EFIS y MCP (izquierdo y derecho) que utilizan las aerolíneas.

"Cualquiera que lo ve podría decir que es traído del extranjero porque no tiene nada que envidiarle a un equipo de afuera", añade con orgullo el instructor cochabambino.

De la "escuelita" a las grandes aerolíneas

Además del imponente Boeing 737, el taller produce simuladores de aeronaves más pequeñas, como el tipo Cessna, enfocados en estudiantes y principiantes. Estos equipos, conocidos cariñosamente como "aviones de escuelita", son los más vendidos y permiten a los aspirantes familiarizarse con los pedales y controles básicos antes de subir a una aeronave real.

El uso de esta tecnología boliviana ofrece ventajas determinantes para la formación aeronáutica:

Seguridad: Permite practicar maniobras complejas y situaciones de riesgo extremo sin poner en peligro vidas humanas. Ahorro Económico: Reduce drásticamente los costos en combustible, mantenimiento y horas de vuelo en aviones reales. Destreza Mental: Ayuda a desarrollar la memoria operativa y la toma de decisiones bajo presión.

Un futuro seguro en tierra y aire

OCW Aviation demuestra que Bolivia no solo es capaz de formar aviadores de primer nivel, sino también de crear la tecnología necesaria para entrenarlos. "Simular no es solo practicar, es anticiparse al riesgo", concluye Noriega, subrayando que en la aviación boliviana, contar con estas herramientas puede marcar la diferencia entre un vuelo seguro y una tragedia.

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