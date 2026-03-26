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Guarayos se declara en desastre: lluvias inundan comunidades y destruyen más de 2.000 hectáreas de cultivos

Las precipitaciones anegaron extensas zonas productivas, afectando más de 2.500 hectáreas de cultivos, principalmente de soya, maíz, arroz y sorgo, que quedaron prácticamente bajo el agua.

Charles Muñoz Flores

26/03/2026 12:21

Guarayos en emergencia: lluvias inundan comunidades y destruyen cultivos. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

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El municipio de Ascensión de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, atraviesa una grave emergencia tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, que provocaron inundaciones en más de 50 comunidades, dejando a varias de ellas aisladas y con severos daños en la producción agrícola.

Lluvias inundan comunidades y destruyen cultivos en Guarayos. FOTO: NTV/RED UNO.

Las precipitaciones anegaron extensas zonas productivas, afectando más de 2.500 hectáreas de cultivos, principalmente de soya, maíz, arroz y sorgo, que quedaron prácticamente bajo el agua. Productores de la región reportan pérdidas considerables, lo que genera preocupación por el impacto económico en el municipio.

Lluvias inundan comunidades y destruyen cultivos en Guarayos. FOTO: NTV/RED UNO.

Además, el desborde de aguas dejó caminos intransitables, dificultando el acceso y la circulación entre comunidades. En varios sectores, el ingreso quedó completamente interrumpido, complicando las labores de asistencia y evaluación de daños.

Lluvias inundan comunidades y destruyen cultivos en Guarayos. FOTO: NTV/RED UNO.

Ante la magnitud de la situación, las autoridades municipales declararon desastre, con el objetivo de gestionar ayuda y recursos que permitan atender a las familias afectadas y mitigar los efectos de las inundaciones.

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