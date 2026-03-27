¡Se movilizan en canoas! 535 familias afectadas y cultivos inundados en Guarayos claman ayuda

El municipio de Ascensión de Guarayos atraviesa una grave crisis a causa de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias, situación que ha obligado a las autoridades a declararse primero en emergencia y posteriormente en desastre municipal.

Según informó el secretario general del Gobierno Municipal, Demecio Vedia, al menos 42 comunidades se encuentran afectadas, con un saldo de 535 familias damnificadas, más de 21.125 hectáreas de cultivos anegados y 510 kilómetros de caminos dañados, lo que ha dejado incomunicadas a numerosas zonas rurales.

A esto se suma el riesgo para el sector pecuario, con 10.976 cabezas de ganado afectadas, lo que agrava el impacto económico en la región.

“Nosotros como Gobierno Municipal nos hemos declarado en emergencia y posteriormente en desastre. Hemos hecho las representaciones ante el Ministerio de Defensa para que realicen inspecciones y actualicen los datos”, señaló Vedia.

Comunidades aisladas y evacuaciones

El avance del agua, especialmente por el incremento del caudal del río San Pablo, ha dejado a varias comunidades completamente inundadas. Al menos 40 familias ya fueron evacuadas, mientras que otras permanecen atrapadas.

En muchos casos, los pobladores han tenido que improvisar su movilidad utilizando canoas, debido a que los caminos han desaparecido bajo el agua.

“Hay comunarios que no pueden salir, nosotros estamos ayudando. Necesitan agua, alimentos y medicamentos. Pedimos a las autoridades nacionales que nos ayuden”, manifestó el productor Gualberto Aguilar.

Vivir entre el agua

Los testimonios reflejan la incertidumbre y desesperación de las familias afectadas. Algunos comunarios aseguran que el nivel del agua no había alcanzado estas magnitudes en más de una década.

La comunidad Jerusalén, ubicada a 95 kilómetros del área urbana de Ascensión de Guarayos, es una de las más golpeadas. Allí, varias familias permanecen incomunicadas, sin acceso a servicios básicos.

“Hay muchos mosquitos, el dengue está afectando. El arroz que se iba a cosechar está bajo el agua. Necesitamos ayuda y maquinaria”, agregó Aguilar.

Impacto y necesidades urgentes

La falta de alimentos, agua potable y medicamentos comienza a sentirse con mayor fuerza en las zonas afectadas. Además, la destrucción de caminos dificulta el ingreso de ayuda humanitaria.

Las autoridades municipales reiteraron su pedido al Gobierno central y a Defensa Civil para acelerar las evaluaciones y coordinar acciones de evacuación y asistencia.

Mientras tanto, las familias continúan adaptándose como pueden a una realidad marcada por el agua, utilizando canoas como único medio de transporte y esperando que el nivel de los ríos descienda en los próximos días.

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