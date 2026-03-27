¿Quién brillará hoy? La gala llega con talento y presión al máximo

La emoción no se detiene en Duelo de Voces. Esta noche, el escenario volverá a encenderse con la participación de cuatro nuevos talentos que buscarán dejarlo todo en cada interpretación.

Con un jurado cada vez más exigente y una competencia que sube de nivel gala tras gala, la presión está al máximo.

¿Quiénes cantan hoy?

Los elegidos para esta noche son:

Talison Moraes

Alejandra Aragón

Natalia Alcázar

Mikaela Malky

Cada uno representa a un equipo distinto, lo que convierte la gala en un verdadero choque de estilos, voces y emociones.

Equipos en competencia

La batalla se intensifica entre los equipos liderados por:

Franklin Trigo y Maisa Roca

Jesús Oliva y David Dionich

Carlos Pérez y Vanessa Añez

Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo

Cada presentación puede marcar la diferencia: subir en la tabla… o quedar al borde de la eliminación.

Así quedó la última gala

La jornada anterior dejó puntajes que ya empiezan a perfilar favoritos:

Luis Urgel: 4.3

Noelia Barrientos: 4.3

Enrique Cuéllar: 5.3

Kevin Córdova: 5.3

El nivel es alto, pero los jueces han dejado claro que no hay margen para errores.

¿Cuándo ver el programa?

La cita es hoy a las 20:45 por Red Uno y sus plataformas digitales.

Todo listo para otra noche intensa

Luces encendidas, micrófonos listos y nervios a flor de piel.

Porque esta noche no es una más… es una oportunidad para brillar, emocionar y quedarse en la competencia.

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