¿Quién brillará hoy? La gala llega con talento y presión al máximo

Cuatro nuevos concursantes llegan con todo para conquistar al jurado y al público en una gala que promete emociones, sorpresas y alto nivel.
26/03/2026 20:40
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La emoción no se detiene en Duelo de Voces. Esta noche, el escenario volverá a encenderse con la participación de cuatro nuevos talentos que buscarán dejarlo todo en cada interpretación.
Con un jurado cada vez más exigente y una competencia que sube de nivel gala tras gala, la presión está al máximo.
¿Quiénes cantan hoy?
Los elegidos para esta noche son:
Cada uno representa a un equipo distinto, lo que convierte la gala en un verdadero choque de estilos, voces y emociones.
Equipos en competencia
La batalla se intensifica entre los equipos liderados por:
Cada presentación puede marcar la diferencia: subir en la tabla… o quedar al borde de la eliminación.
Así quedó la última gala
La jornada anterior dejó puntajes que ya empiezan a perfilar favoritos:
El nivel es alto, pero los jueces han dejado claro que no hay margen para errores.
¿Cuándo ver el programa?
La cita es hoy a las 20:45 por Red Uno y sus plataformas digitales.
Todo listo para otra noche intensa
Luces encendidas, micrófonos listos y nervios a flor de piel.
Porque esta noche no es una más… es una oportunidad para brillar, emocionar y quedarse en la competencia.
Mira la programación en Red Uno Play
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