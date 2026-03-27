Cochabamba estalla en júbilo tras la victoria de Bolivia frente a Surinam

Las calles de la Llajta se transformaron en un solo grito de guerra y esperanza. Tras el pitazo final que selló la victoria de Bolivia por 2 a 1 sobre Surinam, la ciudad de Cochabamba se volcó a los puntos de concentración masiva para celebrar el pase a la gran final del repechaje.

Desde tempranas horas, el público se apostó frente a las pantallas gigantes instaladas en lugares emblemáticos como El Prado y las inmediaciones del Estadio Sudamericano Félix Capriles. Lo que comenzó como una tensa espera terminó en un estallido de euforia colectiva cuando se consolidó el marcador.

Una ciudad teñida de verde

Al concluir el encuentro, el estruendoso "¡Viva Bolivia!" retumbó en cada rincón de la ciudad. Banderas tricolores, bocinazos y abrazos entre desconocidos marcaron una jornada donde la emoción superó cualquier análisis táctico.

"Seguimos con el sueño", aseguraron muchos hinchas entre lágrimas, quienes destacaron el esfuerzo físico de los jugadores y la dirección estratégica del DT Óscar Villegas, señalado como el principal artífice de este renacimiento futbolístico.

El reencuentro con la historia

Para muchos padres de familia, este triunfo tiene un valor generacional. Conmovidos, señalaron que sus hijos finalmente podrán experimentar la alegría que ellos vivieron hace más de 30 años, cuando de niños presenciaron la histórica clasificación de Bolivia al Mundial de Estados Unidos 94.

Con la fe intacta y el rendimiento del equipo en ascenso, la esperanza de llegar a la cita mundialista es hoy más fuerte que nunca en Cochabamba, que promete seguir siendo el bastión de apoyo incondicional para la Selección Nacional.

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