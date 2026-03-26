Cochabamba se tiñe de verde: hinchas se concentran frente a pantallas gigantes para alentar a la Selección

El fútbol une al país. En las principales ciudades capitales de Bolivia, los hinchas se han volcado a las calles para seguir de cerca el trascendental partido de la Selección Nacional. En Cochabamba, el ambiente de fiesta se ha apoderado de diversos espacios públicos donde la fe en el equipo de todos es el común denominador.

En la Avenida Pando, por ejemplo, se instaló una pantalla gigante y hileras de asientos para recibir a decenas de fanáticos que, vistiendo la camiseta verde, se dieron cita desde temprano. La emoción es palpable en el lugar, destacando la masiva presencia de niños y jóvenes que lideran el aliento.

El pálpito de la mayoría de los asistentes es una victoria contundente para Bolivia. Entre banderas y rostros pintados, el ambiente se encendió con el tradicional cántico de "Bo bo bo, li li li, via via via", que retumbó con fuerza antes del pitazo inicial.

Asimismo, la Plaza Principal 14 de Septiembre también se convirtió en un punto de encuentro masivo tras la instalación de otra pantalla gigante para el público. Este escenario permite que tanto transeúntes como hinchas movilizados compartan el minuto a minuto del encuentro en un ambiente de unidad nacional.

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