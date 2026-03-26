¿A favor o en contra? Así está el clima en México para el duelo de la Verde

Todo está listo en México para el trascendental encuentro de este jueves entre Bolivia y Surinam. Más allá de lo táctico, un factor determinante será el clima en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, donde se esperan condiciones de calor intenso que pondrán a prueba la resistencia física de ambos planteles.

Un escenario caluroso y despejado

Para la hora del encuentro, programado para las 17:00 (hora local), el cielo se mantendrá completamente soleado. Las condiciones actuales ya marcan una temperatura de 27°C, pero se prevé que la máxima de la jornada alcance los 32°C, descendiendo apenas hasta los 17°C durante la noche.

Este nivel de calor, sumado a la intensidad del juego por el repechaje, obligará a los jugadores de la Verde a una hidratación constante, considerando que Monterrey se caracteriza por un clima seco y temperaturas elevadas en esta época del año.

Viento y escasa probabilidad de lluvia

A diferencia de otros escenarios donde la lluvia suele ser un factor distractor, el pronóstico para hoy es de una estabilidad absoluta. La probabilidad de precipitaciones es de apenas un 10%, lo que garantiza que el campo de juego se mantendrá seco durante todo el compromiso.

En cuanto al viento, se reportan ráfagas que soplan desde el este a unas 12 mph, una velocidad moderada que no debería interferir significativamente en la trayectoria del balón, permitiendo que el espectáculo futbolístico se desarrolle bajo condiciones óptimas de visibilidad y control.

Mira la programación en Red Uno Play