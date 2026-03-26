El "Factor Premier League": Joël Piroe, la gran amenaza de Surinam que Bolivia deberá frenar

La selección de Surinam ya no es aquel equipo caribeño accesible de antaño. Tras cerrar sus prácticas en el Estadio BBVA de Monterrey, el conjunto dirigido por el experimentado Henk ten Cate (exasistente del Barça campeón de Champions 2006) ha enviado un mensaje claro: vienen a hacer historia. Y su principal argumento tiene nombre y apellido: Joël Piroe.

Una estrella de élite para un sueño mundialista

La gran novedad para este repechaje es la habilitación de Joël Piroe, delantero estrella del Leeds United de Inglaterra. Tras completar con éxito el One Time Switch ante la FIFA, el atacante se perfila como el referente absoluto del área. Piroe no llega solo; lidera una ofensiva de "legión europea" junto a Sheraldo Becker (Real Sociedad/Mainz) y Gyrano Kerk (Amberes), formando un tridente que destaca por su velocidad y potencia física.

El "Aparato Neerlandés" al servicio de Surinam

La transformación de Surinam responde a una agresiva estrategia de scouting y una reforma legislativa que permitió convocar a talentos nacidos en los Países Bajos con ascendencia surinamesa. El dato es contundente:

Solo 3 de los 26 convocados nacieron en territorio de Surinam (Dion Malone, Myenty Abena y Gleofilo Vlijter).

El resto del plantel milita en las ligas top 10 de Europa, incluyendo figuras como el portero Etienne Vaessen y el talentoso Denzel Jubitana.

"Clasificarnos para el Mundial sería el mayor logro de mi vida", afirmó el DT Henk ten Cate, quien cuenta en su cuerpo técnico con leyendas como Jimmy Floyd Hasselbaink y la asesoría de astros como Clarence Seedorf y Patrick Kluivert.

Cuna de Leyendas

Bolivia no se enfrenta a cualquier historia. Surinam es la tierra que dio origen a mitos del fútbol mundial que, por diversas razones, terminaron brillando con la "Naranja Mecánica". Nombres como Edgar Davids, Ruud Gullit, Frank Rijkaard y el actual capitán neerlandés Virgil van Dijk tienen raíces directas en este país sudamericano (miembro de CONCACAF). Hoy, esa herencia busca por fin vestir sus propios colores en una Copa del Mundo.

¿Cómo llega el rival?

Con un financiamiento de más de 20 millones de dólares a través del programa FIFA Forward, Surinam ha profesionalizado su estructura. Su juego actual combina la disciplina táctica europea con la exuberancia física caribeña, un choque de estilos que pondrá a prueba la resistencia de la defensa boliviana este jueves a las 18:00.

Con datos de ABI y La Nación.

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