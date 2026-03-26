Conozca los acuerdos entre el Gobierno y los transportistas

El Gobierno nacional y el sector del autotransporte lograron acuerdos que permitieron levantar las medidas de presión, tras instalar mesas de diálogo con participación de autoridades de alto nivel.

La negociación fue impulsada por instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira, en respuesta a las demandas del sector.

Control de la calidad del combustible

Uno de los principales acuerdos establece la verificación inmediata de la calidad de la gasolina en los puntos de venta.

Además, se determinó ampliar los controles a:

La planta de Senkata

Los puntos de despacho en puertos

Toda la cadena de distribución del combustible

El objetivo es garantizar seguridad y confianza tanto para transportistas como para la población.

Resarcimientos más accesibles

Otro de los puntos centrales fue la mejora en los mecanismos de resarcimiento por daños a motorizados.

A partir de ahora:

Se habilitarán puntos móviles de atención

Se abrirán espacios físicos en distintas zonas

Con ello, se busca facilitar el acceso y agilizar los procesos de compensación, que anteriormente se realizaban únicamente de manera digital.

Supervisión permanente

Las autoridades acordaron que la verificación del combustible será continua y sostenida en el tiempo, incluso con participación de la sociedad civil.

Esto se mantendrá hasta que se normalice completamente el abastecimiento.

Comisión de negociación

El diálogo fue encabezado por una comisión integrada por cinco ministros:

Gobierno

Obras Públicas

Hidrocarburos

Presidencia

Economía

Mira la programación en Red Uno Play