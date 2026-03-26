Conozca los acuerdos entre el Gobierno y los transportistas

Verificación de calidad de gasolina y facilidades en resarcimientos fueron los puntos clave del diálogo.
26/03/2026 17:15
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El Gobierno nacional y el sector del autotransporte lograron acuerdos que permitieron levantar las medidas de presión, tras instalar mesas de diálogo con participación de autoridades de alto nivel.
La negociación fue impulsada por instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira, en respuesta a las demandas del sector.
Control de la calidad del combustible
Uno de los principales acuerdos establece la verificación inmediata de la calidad de la gasolina en los puntos de venta.
Además, se determinó ampliar los controles a:
El objetivo es garantizar seguridad y confianza tanto para transportistas como para la población.
Resarcimientos más accesibles
Otro de los puntos centrales fue la mejora en los mecanismos de resarcimiento por daños a motorizados.
A partir de ahora:
Con ello, se busca facilitar el acceso y agilizar los procesos de compensación, que anteriormente se realizaban únicamente de manera digital.
Supervisión permanente
Las autoridades acordaron que la verificación del combustible será continua y sostenida en el tiempo, incluso con participación de la sociedad civil.
Esto se mantendrá hasta que se normalice completamente el abastecimiento.
Comisión de negociación
El diálogo fue encabezado por una comisión integrada por cinco ministros:
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