El ministro de Economía destacó el diálogo y anunció medidas para garantizar la calidad del combustible y agilizar resarcimientos.
26/03/2026 17:21
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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el paro del transporte comienza a levantarse tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el sector.
“Hoy demostramos que los problemas no se resuelven con presión ni conflicto, se resuelven con conducción”, señaló la autoridad.
Acuerdos alcanzados con el sector
Por instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira, una comisión conformada por cinco ministros instaló mesas de diálogo con el autotransporte, logrando consensos que permitieron levantar las medidas de presión.
Entre los principales acuerdos destacan:
“Esta medida permitirá que tanto la población como los transportistas tengan plena seguridad sobre la calidad de la gasolina”, afirmó Espinoza.
Facilitan procesos de resarcimiento
Otro punto clave fue la mejora en los mecanismos de compensación por daños.
El ministro explicó que el proceso, que antes era solo digital, ahora incluirá:
El Gobierno también comprometió controles sostenidos en el tiempo, con posible participación de la ciudadanía.
“La verificación será permanente hasta restablecer la normalidad en el suministro”, indicó la autoridad.
Mensaje de estabilidad
Espinoza aseguró que el Ejecutivo prioriza la estabilidad económica y descartó decisiones improvisadas.
“No vamos a improvisar ni a tomar decisiones bajo presión. Nuestro compromiso es resolver con responsabilidad”, afirmó.
Comisión de alto nivel
En el diálogo participaron:
Acuerdo Firmado:
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