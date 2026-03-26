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Economía

Ministro Espinoza afirma que el paro se levanta tras acuerdos

El ministro de Economía destacó el diálogo y anunció medidas para garantizar la calidad del combustible y agilizar resarcimientos.

Juan Marcelo Gonzáles

26/03/2026 17:21

Foto: Acuerdo de Chóferes y Gobierno (APG)
La Paz

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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el paro del transporte comienza a levantarse tras los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el sector.

“Hoy demostramos que los problemas no se resuelven con presión ni conflicto, se resuelven con conducción”, señaló la autoridad.

Acuerdos alcanzados con el sector

Por instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira, una comisión conformada por cinco ministros instaló mesas de diálogo con el autotransporte, logrando consensos que permitieron levantar las medidas de presión.

Entre los principales acuerdos destacan:

  • Verificación inmediata de la calidad del combustible en puntos de venta
  • Inspecciones en la planta de Senkata y puntos de despacho en puertos
  • Control a lo largo de toda la cadena de distribución

“Esta medida permitirá que tanto la población como los transportistas tengan plena seguridad sobre la calidad de la gasolina”, afirmó Espinoza.

Facilitan procesos de resarcimiento

Otro punto clave fue la mejora en los mecanismos de compensación por daños.

El ministro explicó que el proceso, que antes era solo digital, ahora incluirá:

  • Puntos móviles de atención
  • Espacios físicos en distintas zonas
  • Esto permitirá ampliar el acceso y agilizar los pagos a los afectados.
  • Verificación permanente

El Gobierno también comprometió controles sostenidos en el tiempo, con posible participación de la ciudadanía.

“La verificación será permanente hasta restablecer la normalidad en el suministro”, indicó la autoridad.

Mensaje de estabilidad

Espinoza aseguró que el Ejecutivo prioriza la estabilidad económica y descartó decisiones improvisadas.

“No vamos a improvisar ni a tomar decisiones bajo presión. Nuestro compromiso es resolver con responsabilidad”, afirmó.

Comisión de alto nivel

En el diálogo participaron:

  • Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo
  • Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora
  • Ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli
  • Ministro de la Presidencia, José Luis Lupo
  • Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza

Acuerdo Firmado: 

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