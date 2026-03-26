El Alto: Ambulancia queda atrapada en bloqueo de transportistas

Un hecho generó profunda molestia en la población luego de que una ambulancia quedara retenida por más de 15 minutos en un punto de bloqueo en el sector del Faro Murillo, en la ciudad de La Paz.

El vehículo de emergencia no pudo avanzar debido a que la vía estaba completamente cerrada y no existía una ruta alterna para continuar su recorrido.

Rechazo de la ciudadanía

La situación provocó indignación entre vecinos y transeúntes, quienes cuestionaron que ni siquiera se permita el paso a vehículos de emergencia.

“Es muy lamentable… es una ambulancia, está muy mal”, reclamó una ciudadana.

Otros señalaron la falta de empatía y el perjuicio que generan este tipo de acciones.

“Mira cómo le trancan el paso… nosotros trabajamos día a día”, expresó otro testigo.

Anuncian sanciones

Desde las autoridades se advirtió que este tipo de hechos no quedará impune.

“Vamos a proceder con sanciones por impedir el paso de una ambulancia”, indicaron.

Asimismo, se denunció que los conductores que bloqueaban la vía no se encontraban en el lugar, lo que dificultó liberar el paso de inmediato.

Maniobra para salvar la emergencia

Finalmente, la ambulancia logró avanzar realizando una maniobra extrema, subiéndose a la acera para sortear el bloqueo y continuar su recorrido.

El vehículo trasladaba a un paciente en situación de emergencia, lo que incrementó la preocupación por el riesgo generado.

Mira la programación en Red Uno Play