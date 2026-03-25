Transporte libre declara paro indefinido en La Paz por incumplimiento

El representante del transporte libre de la ciudad de La Paz, Limbert Tancara, anunció la declaratoria de un paro indefinido en el departamento, tras denunciar el incumplimiento del Gobierno a sus demandas.

La medida fue asumida en coordinación con otros sectores del autotransporte, luego de que no se concretara una reunión esperada con autoridades nacionales.

“Estamos declarando paro indefinido… lamentablemente el Gobierno no quiere dar solución al problema”, afirmó.

Tancara explicó que el sector aguardaba una convocatoria oficial para abordar la problemática, principalmente relacionada con el abastecimiento de combustible.

Sin embargo, aseguró que no hubo respuesta, lo que motivó la radicalización de las medidas de presión.

Niegan motivación política

El dirigente rechazó que la protesta tenga fines políticos, como habría señalado el Gobierno.

“No es político… si fuese político, lo hubiéramos hecho antes de las subnacionales”, sostuvo.

Añadió que la molestia surge por una problemática real que afecta al transporte, incluyendo fallas en los motorizados debido a la calidad del combustible.

Piden comprensión a la población

El sector pidió disculpas a la ciudadanía por las posibles afectaciones, pero aseguró que la medida es necesaria ante la falta de soluciones.

Gobierno convoca al diálogo

Ante este escenario, desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo realizó una invitación al diálogo a los sectores movilizados, con el objetivo de buscar soluciones al conflicto y evitar mayores perjuicios a la población.

Mira la programación en Red Uno Play