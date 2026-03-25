TEMAS DE HOY:
Violación grupal Sebastián Marset Avioneta de Marset

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Transporte libre declara paro indefinido en La Paz por incumplimiento

El sector asegura que no hubo respuesta a sus demandas y descarta que la medida tenga fines políticos.

Juan Marcelo Gonzáles

25/03/2026 17:29

Foto: Bloqueo de trnasporte en La Paz
La Paz

Escuchar esta nota

El representante del transporte libre de la ciudad de La Paz, Limbert Tancara, anunció la declaratoria de un paro indefinido en el departamento, tras denunciar el incumplimiento del Gobierno a sus demandas.

La medida fue asumida en coordinación con otros sectores del autotransporte, luego de que no se concretara una reunión esperada con autoridades nacionales.

“Estamos declarando paro indefinido… lamentablemente el Gobierno no quiere dar solución al problema”, afirmó.

Tancara explicó que el sector aguardaba una convocatoria oficial para abordar la problemática, principalmente relacionada con el abastecimiento de combustible.

Sin embargo, aseguró que no hubo respuesta, lo que motivó la radicalización de las medidas de presión.

Niegan motivación política

El dirigente rechazó que la protesta tenga fines políticos, como habría señalado el Gobierno.

“No es político… si fuese político, lo hubiéramos hecho antes de las subnacionales”, sostuvo.

Añadió que la molestia surge por una problemática real que afecta al transporte, incluyendo fallas en los motorizados debido a la calidad del combustible.

Piden comprensión a la población

El sector pidió disculpas a la ciudadanía por las posibles afectaciones, pero aseguró que la medida es necesaria ante la falta de soluciones.

Gobierno convoca al diálogo

Ante este escenario, desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo realizó una invitación al diálogo a los sectores movilizados, con el objetivo de buscar soluciones al conflicto y evitar mayores perjuicios a la población.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD