TEMAS DE HOY:
Avioneta Dinamita agresion delivery

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Comienza a levantarse el paro en la Ceja de El Alto

Los puntos de bloqueo se levantan de manera paulatina luego de la firma de acuerdos entre el Ejecutivo y el sector del transporte.

Juan Marcelo Gonzáles

26/03/2026 18:18

Foto: Se levanta bloqueo en El Alto
El Alto

Escuchar esta nota

Tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia del transporte, los puntos de bloqueo comienzan a levantarse en la ciudad de El Alto, particularmente en el sector de la Ceja y el distribuidor.

Transportistas que mantenían la medida confirmaron que recibieron la instrucción de suspender el paro.

“Ya tenemos órdenes de nuestros secretarios generales de levantar el paro, de acuerdo a lo que han firmado”, señalaron.

Levantamiento progresivo

El desbloqueo se realiza de manera paulatina, con la liberación progresiva de las vías en distintos puntos de la ciudad.

“Poco a poco, lentamente se va a ir levantando”, indicaron los conductores.

La medida responde a los acuerdos alcanzados tras el diálogo entre el sector y el Gobierno.

Retorno a la normalidad

Con el inicio del levantamiento del paro, se espera que la circulación vehicular comience a normalizarse en las próximas horas, luego de una jornada marcada por bloqueos y dificultades en la movilidad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD