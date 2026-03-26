Comienza a levantarse el paro en la Ceja de El Alto

Los puntos de bloqueo se levantan de manera paulatina luego de la firma de acuerdos entre el Ejecutivo y el sector del transporte.
26/03/2026 18:18
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Tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia del transporte, los puntos de bloqueo comienzan a levantarse en la ciudad de El Alto, particularmente en el sector de la Ceja y el distribuidor.
Transportistas que mantenían la medida confirmaron que recibieron la instrucción de suspender el paro.
“Ya tenemos órdenes de nuestros secretarios generales de levantar el paro, de acuerdo a lo que han firmado”, señalaron.
Levantamiento progresivo
El desbloqueo se realiza de manera paulatina, con la liberación progresiva de las vías en distintos puntos de la ciudad.
“Poco a poco, lentamente se va a ir levantando”, indicaron los conductores.
La medida responde a los acuerdos alcanzados tras el diálogo entre el sector y el Gobierno.
Retorno a la normalidad
Con el inicio del levantamiento del paro, se espera que la circulación vehicular comience a normalizarse en las próximas horas, luego de una jornada marcada por bloqueos y dificultades en la movilidad.
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