Comienza a levantarse el paro en la Ceja de El Alto

Tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia del transporte, los puntos de bloqueo comienzan a levantarse en la ciudad de El Alto, particularmente en el sector de la Ceja y el distribuidor.

Transportistas que mantenían la medida confirmaron que recibieron la instrucción de suspender el paro.

“Ya tenemos órdenes de nuestros secretarios generales de levantar el paro, de acuerdo a lo que han firmado”, señalaron.

Levantamiento progresivo

El desbloqueo se realiza de manera paulatina, con la liberación progresiva de las vías en distintos puntos de la ciudad.

“Poco a poco, lentamente se va a ir levantando”, indicaron los conductores.

La medida responde a los acuerdos alcanzados tras el diálogo entre el sector y el Gobierno.

Retorno a la normalidad

Con el inicio del levantamiento del paro, se espera que la circulación vehicular comience a normalizarse en las próximas horas, luego de una jornada marcada por bloqueos y dificultades en la movilidad.

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